Отмечается, что эрозия в дельте Дона спровоцирована нагонными явлениями и волнами от грузовых судов, проходящих на большой скорости по обмелевшему судоходному руслу. На ситуацию влияют и свалки мусора, а также песчаные пляжи и острова неестественного происхождения.