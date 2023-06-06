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Ученые заявили о разрушении берегов реки Дон в Ростовской области

6 июня 2023, 07:06
Фото: Олег Хорошев / ЮНЦ РАН
Ученые заявили о разрушении берегов реки Дон в Ростовской области
В Ростовской области ученые наблюдают интенсивное разрушением берегов реки Дон, говорится в статье ЮНЦ РАН в журнале «Природа».

Ученые заявили об активном эрозионном разрушении берегов реки Дон в Ростовской области. Процесс ярче всего заметен от плотины Цимлянского водохранилища до дельты. Ученые обращают внимание, что ситуация крайне опасна для хозяйства региона, инфраструктуры и памятников.

Отмечается, что эрозия в дельте Дона спровоцирована нагонными явлениями и волнами от грузовых судов, проходящих на большой скорости по обмелевшему судоходному руслу. На ситуацию влияют и свалки мусора, а также песчаные пляжи и острова неестественного происхождения.

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Донские почвы: а — каштановая солонцеватая сильноэродированная (Дубовский рн), б — луговоаллювиальная на слоистом песчаном аллювии (УстьДонецкий рн)
Фото: К.С.Сушко / ЮНЦ РАН

«Можно предположить, что процесс антропогенной трансформации реки будет становиться только интенсивней», — пишут ученые.

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