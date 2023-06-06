Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Ученые заявили об активном эрозионном разрушении берегов реки Дон в Ростовской области. Процесс ярче всего заметен от плотины Цимлянского водохранилища до дельты. Ученые обращают внимание, что ситуация крайне опасна для хозяйства региона, инфраструктуры и памятников.
Отмечается, что эрозия в дельте Дона спровоцирована нагонными явлениями и волнами от грузовых судов, проходящих на большой скорости по обмелевшему судоходному руслу. На ситуацию влияют и свалки мусора, а также песчаные пляжи и острова неестественного происхождения.
«Можно предположить, что процесс антропогенной трансформации реки будет становиться только интенсивней», — пишут ученые.
Ранее ростовский зоолог Регина Ерофеева объяснила, почему дельфины стали массово заплывать в Дон.