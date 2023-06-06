В Батайске разбился насмерть 37-летний пациент ЦГБ, выпавший из окна четвертого этажа

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Издание «Батайское время» со ссылкой на собственные источники сообщило о гибели 37-летнего местного жителя.
По их данным, трагедия произошла в воскресенье, 4 июня. Батайчанин находился в больнице уже два дня с момента получения травмы головы во время строительных работ.
По словам источника, мужчина пришел в себя только утром воскресенья и жаловался на сильную головную боль, головокружение и помутнение сознания. Пациент находился рядом с открытым окном на четвертом этаже, когда потерял координацию и рухнул вниз.
«На помощь к мужчине поспешили врачи, он был еще жив, но без сознания», — уточнил источник, добавив, что батайчанина направили на операцию, однако уже около 14.00 мск врачи констатировали смерть пациента.
Информация об инциденте пока не получила подтверждения, данные уточняются.
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