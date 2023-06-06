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В Батайске разбился насмерть 37-летний пациент ЦГБ, выпавший из окна четвертого этажа

6 июня 2023, 17:36
Фото: pxhere.com
В Батайске разбился насмерть 37-летний пациент ЦГБ, выпавший из окна четвертого этажа
В Батайске из окна ЦГБ выпал 37-летний житель с травмой головы, об обстоятельствах трагедии рассказали в местной газете.

Издание «Батайское время» со ссылкой на собственные источники сообщило о гибели 37-летнего местного жителя.

По их данным, трагедия произошла в воскресенье, 4 июня. Батайчанин находился в больнице уже два дня с момента получения травмы головы во время строительных работ.

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По словам источника, мужчина пришел в себя только утром воскресенья и жаловался на сильную головную боль, головокружение и помутнение сознания. Пациент находился рядом с открытым окном на четвертом этаже, когда потерял координацию и рухнул вниз.

«На помощь к мужчине поспешили врачи, он был еще жив, но без сознания», — уточнил источник, добавив, что батайчанина направили на операцию, однако уже около 14.00 мск врачи констатировали смерть пациента.

Информация об инциденте пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростове неизвестный мужчина сорвался с балкона и разбился насмерть.

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