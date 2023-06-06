В Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области

В министерстве утверждают, что основной причиной возникновения пожаров является деятельность человека, а именно поджог травы как на полях, так и на участках рядом с домами, дачей или других землях. При этом, если говорить о процентном соотношении, то только один из десяти природных пожаров возникает по независящим от человека причинам.