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В Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области

6 июня 2023, 15:51
Фото: 38.mchs.gov.ru
В Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области

В Ростовской области 90% лесных пожаров происходят по вине человека

В Ростовской области девять из десяти пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

В Министерстве природы Ростовской области напомнили, что на Дону продолжается информационная кампания «Останови огонь!», главной целью которой является снижение рисков возникновения природных пожаров, вызванных в том числе поджогом сухостоя.

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В министерстве утверждают, что основной причиной возникновения пожаров является деятельность человека, а именно поджог травы как на полях, так и на участках рядом с домами, дачей или других землях. При этом, если говорить о процентном соотношении, то только один из десяти природных пожаров возникает по независящим от человека причинам.

Жителей Ростовской области, заметивших возгорание, призывают сообщать об очагах огня лесной охране по номерам 8(800)100-94-00 или звонить в службу 112

Ранее стало известно, что для выявления лесных пожаров начнут использовать военные беспилотники.

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