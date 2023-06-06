В Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Министерстве природы Ростовской области напомнили, что на Дону продолжается информационная кампания «Останови огонь!», главной целью которой является снижение рисков возникновения природных пожаров, вызванных в том числе поджогом сухостоя.
В министерстве утверждают, что основной причиной возникновения пожаров является деятельность человека, а именно поджог травы как на полях, так и на участках рядом с домами, дачей или других землях. При этом, если говорить о процентном соотношении, то только один из десяти природных пожаров возникает по независящим от человека причинам.
Жителей Ростовской области, заметивших возгорание, призывают сообщать об очагах огня лесной охране по номерам 8(800)100-94-00 или звонить в службу 112
Ранее стало известно, что для выявления лесных пожаров начнут использовать военные беспилотники.