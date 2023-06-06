В Минздраве назвали число пострадавших от контрафактного сидра

Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Ульяновской области — погибли 20 человек. В Самарской области — 7 погибших и ещё 14 пострадавших. На данный момент два человека скончались в Нижегородской области. В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии.