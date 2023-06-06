В Минздраве назвали число пострадавших от контрафактного сидра

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Одна из пострадавших — беременная женщина, ещё четверо — несовершеннолетние. На сегодняшний день известно о 29 погибших, пишет 360tv.ru.
Четверо людей находятся в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим, в министерстве провели уже более двадцати онлайн-консультаций.
Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Ульяновской области — погибли 20 человек. В Самарской области — 7 погибших и ещё 14 пострадавших. На данный момент два человека скончались в Нижегородской области. В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии.