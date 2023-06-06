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Posted Сегодня, 19:55

Published Сегодня, 19:55

Modified Сегодня, 19:59

Updated Сегодня, 19:59

В Минздраве назвали число пострадавших от контрафактного сидра

6 июня 2023, 19:55
Поддельный алкоголь стал причиной отравления почти девяноста человек в нескольких областях России. Оказание помощи всем, кто пострадал от действия напитка, находится под наблюдением Министерства здравоохранения страны.

Одна из пострадавших — беременная женщина, ещё четверо — несовершеннолетние. На сегодняшний день известно о 29 погибших, пишет 360tv.ru.

Четверо людей находятся в крайне тяжелом состоянии. В связи с этим, в министерстве провели уже более двадцати онлайн-консультаций.

Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Ульяновской области — погибли 20 человек. В Самарской области — 7 погибших и ещё 14 пострадавших. На данный момент два человека скончались в Нижегородской области. В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии.

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