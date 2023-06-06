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В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги

6 июня 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги
В Ростове-на-Дону во время судебного заседания прокурор запросил 18 лет колонии для участника запрещенного в РФ нацбатальона Дениса Мурыги, сообщают СМИ.

Напомним, что Мурыга был задержан в прошлом году в России при попытке попасть в страну под видом беженца. Ему вменяют участие в запрещенной в РФ группировке.

По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь все материалы рассматривает суд. Прокурор требует дать подсудимому 18 лет колонии строгого режима.

На суде в Ростове прокурор запросил 18 лет для украинского боевика Дениса Мурыги
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«Коммерсант» пишет, что адвокат Екатерина Носалева попросила назначить Мурыге максимально возможное мягкое наказание. Следующее заседание по этому делу состоится 14 июня, тогда обвиняемый выступит с последним словом.

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