Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Напомним, что Мурыга был задержан в прошлом году в России при попытке попасть в страну под видом беженца. Ему вменяют участие в запрещенной в РФ группировке.
По данным фактам возбудили уголовное дело и теперь все материалы рассматривает суд. Прокурор требует дать подсудимому 18 лет колонии строгого режима.
«Коммерсант» пишет, что адвокат Екатерина Носалева попросила назначить Мурыге максимально возможное мягкое наказание. Следующее заседание по этому делу состоится 14 июня, тогда обвиняемый выступит с последним словом.