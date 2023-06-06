Очевидцы сообщили в полицию о запуске неизвестным мужчиной беспилотника. Инцидент произошел накануне на пересечении Стачек и Машиностроительного переулка. Неизвестный прибыл туда на машине Toyota RAV4 серебристого цвета. Из нее он запустил БПЛА, а после аэрофотосъемки оперативно уехал.