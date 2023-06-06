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Published Сегодня, 06:40

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В Ростове полиция ищет «Тойоту» с номерами Белгорода, с которой запустили беспилотник

6 июня 2023, 06:40
Фото: 1MI
Неизвестный из Белгородской области запустил беспилотник в Ростове и скрылся
В Ростове полиция разыскивает неизвестного мужчину, запустившего на Западном беспилотник, пишут Telegram-каналы.

Очевидцы сообщили в полицию о запуске неизвестным мужчиной беспилотника. Инцидент произошел накануне на пересечении Стачек и Машиностроительного переулка. Неизвестный прибыл туда на машине Toyota RAV4 серебристого цвета. Из нее он запустил БПЛА, а после аэрофотосъемки оперативно уехал.

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Telegram-канал «Че по Ростову» уточняет, что на машине были государственные номера Белгородской области.

Официально инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.

Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.

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