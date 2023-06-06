Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Очевидцы сообщили в полицию о запуске неизвестным мужчиной беспилотника. Инцидент произошел накануне на пересечении Стачек и Машиностроительного переулка. Неизвестный прибыл туда на машине Toyota RAV4 серебристого цвета. Из нее он запустил БПЛА, а после аэрофотосъемки оперативно уехал.
Telegram-канал «Че по Ростову» уточняет, что на машине были государственные номера Белгородской области.
Официально инцидент пока никак не комментировали. Информация уточняется.
Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.