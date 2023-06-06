Ученые уверены, что этот процесс может грозить неблагоприятными последствиями для хозяйства, инфраструктуры и памятников Ростовской области. При этом наиболее вероятными причинами явления называют нагон воды и размыв берегов из-за грузовых судов, которые преодолевают участок русла реки на высокой скорости. Кроме того, не последнюю роль играет и деятельность жителей Ростовской области, которые оставляют мусор на берегах реки или искусственно создают песчаные пляжи.