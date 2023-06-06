Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В Ростовской области перед судом предстанет агроном, виновный в гибели десятков зайцев-русаков, об этом рассказали в донской прокуратуре.
По предварительной информации, в 2022 году в Кагальницком районе подозреваемый решил избавиться от грызунов на земельном участке, однако пренебрег правилами установки ловушек с ядом, что привело к массовой гибели диких животных, в частности зайцев-русаков.
Сейчас по факту происшествия возбудили уголовное дело, материалы по которому направили в Зерноградский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Если вина мужчины будет доказана — ему грозит до пяти лет колонии.
Ростовчанин Эдуард Кривенко, известный титулом «Мистер модель Вселенной» и участием в многочисленных конкурсах красоты, заявил, что является наследником имущества недавно почившего дизайнера Вячеслава Зайцева.
Ростовчанин утверждает, что последние годы жизни мэтра прошли в его компании, а сам Эдуард выполнял не только роль близкого друга кутюрье, но даже ухаживал за ним как сиделка — кормил, помогал купаться и приезжал по первому зову Зайцева, который, по словам Кривенко, имел прохладные отношения с семьей.
Участник конкурсов красоты заявил, что у него есть завещание, подтверждающее его право на наследство, и ростовчанин собирается добиться справедливости и перезахоронения Вячеслава Зайцева.
В Ростовской области ученые выявили опасное разрушение берегов реки Дон, которое ярче всего проявляется на участки от плотины Цимлянского водохранилища до дельты реки.
Ученые уверены, что этот процесс может грозить неблагоприятными последствиями для хозяйства, инфраструктуры и памятников Ростовской области. При этом наиболее вероятными причинами явления называют нагон воды и размыв берегов из-за грузовых судов, которые преодолевают участок русла реки на высокой скорости. Кроме того, не последнюю роль играет и деятельность жителей Ростовской области, которые оставляют мусор на берегах реки или искусственно создают песчаные пляжи.
«Можно предположить, что процесс антропогенной трансформации реки будет становиться только интенсивней», — поделились прогнозом в журнале «Природа».
Заключительной и главной новостью дня стало изменение приговора экс-замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу, подозреваемому в хищении средств при строительстве стадиона «Ростов-Арены» благодаря замене песка на более дешевый.
Этот маневр позволил Сидашу и подельникам присвоить 80 миллионов рублей, однако все фигуранты дела получили условные сроки. Это не устроило прокуратуру, и теперь, по данным Telegram-канала Don_Mash, суд заменил сроки на реальные.
В итоге Сидаш получил четыре года колонии, а его подельники от пяти до шести лет заключения.