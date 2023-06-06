В Ростовской области исчезают семьи, которым не хватает денег на еду

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Портал Dоnnews со ссылкой на главу Ростовстата Марину Самойлову объявил, что в 2022 году не осталось домохозяйств, жителям которых не хватало бы денег на еду.
Глава органа статистики уточнила, что и раньше процент людей, которые не могут закрыть собственные потребности в покупке продуктов, был невелик. Например, в 2016 году таких людей было не больше 0,6% от общего числа населения.
«По итогам 2022 года таких домохозяйств у нас нет вообще», — уточнила Самойлова, объяснив тенденцию ростом производства отдельных видов продуктов питания и снижением уровня безработицы до 3,5%.
Уточним, что по итогам 2022 года в Ростовской области насчитали более 430 тысяч жителей, чьи доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума. Это более 10% от общего числа населения.
Ранее Росстат заявил, что уровень бедности впервые за 30 лет достиг столь низких показателей.