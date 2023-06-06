В Ростовской области подполковник полиции «пробивала» номера в личных целях

Telegram-канал «Че по Ростову» заявил, что в Новошахтинске якобы уволили замначальника следственного отдела полиции, которая направила в суд ходатайства для получения биллингов шести мобильных номеров. Причиной увольнения, по данным канала, послужило то, что ни один из номеров не имел отношения к расследования, которые проводила женщина.