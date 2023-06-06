В Ростовской области подполковник полиции «пробивала» номера в личных целях

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Telegram-канал «Че по Ростову» заявил, что в Новошахтинске якобы уволили замначальника следственного отдела полиции, которая направила в суд ходатайства для получения биллингов шести мобильных номеров. Причиной увольнения, по данным канала, послужило то, что ни один из номеров не имел отношения к расследования, которые проводила женщина.
Авторы канала со ссылкой на Baza уточнили, что среди номеров были телефон бывшего начальника отделов уголовного розыска Александра Стратонова и телефоны его близких. Самого Стратонова якобы задержали за разглашение гостайны.
Авторы канала уточняют, что не располагают информацией о том, зачем сотрудница полиции искала номера Стратонова, и сейчас подозреваемой грозит возбуждение уголовного дела сразу по двум обвинениям: в злоупотреблении властью и служебном подлоге.
Обращаем внимание на то, что информация пока не получила подтверждение в УМВД РФ по Ростовской области или других официальных источниках. Достоверность данных будет проверяться.