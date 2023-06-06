В Ростовской области за счет субсидии усилят фундаменты в трех многоквартирных домах

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:30
При этом по графику время ремонтных работ для них еще не пришло, и такие дома рискуют не дождаться периода восстановления. В этом случае на помощь приходит поддержка региона.
Такая безвозмездная помощь оказывается за счет средств регионального бюджета. Она ежегодно направляется в виде областной субсидии НКО «Фонд капитального ремонта» и в течение года расходуется на проведение работ по капремонту.
Так, в 2022 году в рамках субсидии были капитально отремонтированы пять многоквартирных домов: три в г. Ростове-на-Дону и два в Ростовской области.
За счет средств областного бюджета были произведены следующие виды работ:
— усиление грунтов основания фундаментов и несущих конструкций в МКД на ул. Текучева, 127/151 и 125/200, а также в доме на ул. Мечникова, 118 в г. Ростове-на-Дону;
— капитальный ремонт крыши МКД на ул. Дзержинского, 111/20 в г. Таганрог;
— капитальный ремонт крыши МКД на ул. Крупской, 36 в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.
Средства, направленные государственной корпорацией Фонда содействия реформированию ЖКХ, помогли произвести замену лифтового оборудования в 6 МКД, в том числе, и в бывшем доходном доме купца Шатова на ул. Пушкинской, 135/33, являющемся объектом культурного наследия.
На 2023 год также составлены планы по проведению капитального ремонта. Субсидия НКО «Фонд капитального ремонта» за счет средств бюджета РО будет направлена на проведение капитального ремонта МКД в г. Ростове-на-Дону. В том числе, планируется проведение работ по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций в домах на ул. Быковского, ½, пр. Ленина, 223 и ул. Текучева, 127/151 (начало 2-го этапа), а также разработка проектной документации с положительным заключением экспертизы в МКД на пр. Стачки, 205 и на ул. Шаумяна, 13. Это позволит восстановить бывший доходный дом купца Леванидова с более, чем вековой историей.
Наталья Дубинина