В Ростовской области за счет субсидии усилят фундаменты в трех многоквартирных домах

На 2023 год также составлены планы по проведению капитального ремонта. Субсидия НКО «Фонд капитального ремонта» за счет средств бюджета РО будет направлена на проведение капитального ремонта МКД в г. Ростове-на-Дону. В том числе, планируется проведение работ по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций в домах на ул. Быковского, ½, пр. Ленина, 223 и ул. Текучева, 127/151 (начало 2-го этапа), а также разработка проектной документации с положительным заключением экспертизы в МКД на пр. Стачки, 205 и на ул. Шаумяна, 13. Это позволит восстановить бывший доходный дом купца Леванидова с более, чем вековой историей.