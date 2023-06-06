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В Ростовскую область в конце недели снова вернутся дожди с 10 июня

6 июня 2023, 05:15
Фото: 1mi
В Ростовской области на этой неделе ожидается солнечная погода, но к предпраздничным дням жители должны готовиться к ливням с грозами, сообщили синоптики.

Вторник, 6 мая, будет теплым, до +27 градусов, и скорость ветра составит не более 11 метров в секунду. На следующий день в регионе похолодает до 24 градусов и ожидается туман. Четверг и пятница пройдут приблизительно с такой же погодой.

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Но на выходных, 10 и 11 июня, дончан ждут дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью за окном будет +15 градусов.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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