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В центре Ростова за 500 млн рублей продают ларек шаурмы и буфет в «Доме Обуви»

6 июня 2023, 14:01
Фото: Dennis Schrader/unsplash.com
В центре Ростова за 500 млн рублей продают ларек шаурмы и буфет в «Доме Обуви»
В центре Ростова на продажу выставили правую часть знаменитого «Дома Обуви» на проспекте Буденновском, 22, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений.

В середине мая в Ростове выставили на продажу правую часть дома на проспекте Буденновском, 22. Согласно открытым данным, «Дом Обуви» был построен в 1905 году, ранее там находился доходный дом табачника и водочника Петра Хохладжева, а также гостиница «Астория».

Фото: rostovgazeta.ru
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Фото: Аvitо

Продавец оценил продажу правой части здания площадью 840 квадратных метров в 500 миллионов рублей. В состав предложения включили действующее кафе «Буфетория», помещения точки общепита «Шаурма Мастер», а также офисы, которые находятся в собственности владельца.

Ранее в Ростове появилось объявление о продаже гостиницы рядом со стриптиз-клубом.

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