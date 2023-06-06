В центре Ростова за 500 млн рублей продают ларек шаурмы и буфет в «Доме Обуви»

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В середине мая в Ростове выставили на продажу правую часть дома на проспекте Буденновском, 22. Согласно открытым данным, «Дом Обуви» был построен в 1905 году, ранее там находился доходный дом табачника и водочника Петра Хохладжева, а также гостиница «Астория».
Продавец оценил продажу правой части здания площадью 840 квадратных метров в 500 миллионов рублей. В состав предложения включили действующее кафе «Буфетория», помещения точки общепита «Шаурма Мастер», а также офисы, которые находятся в собственности владельца.
Ранее в Ростове появилось объявление о продаже гостиницы рядом со стриптиз-клубом.