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Вагон с наручниками и бронежилетами для полицейских обнесли в Ростовской области

6 июня 2023, 07:28
Фото: 1MI
Воры в Ростовской области обнесли поезд с полицейским обмундированием на 1,6 млн руб
В Ростовской области грабители обнесли поезд с полицейским обмундированием и оборудованием на 1,6 миллиона рублей, пишут Telegram-каналы.

В Ростовской области грабители обнесли поезд, который вез из Москвы полицейское обмундирование и технику на 1,6 миллиона рублей. Пропажу заметили только во время прибытия на конечную станцию во время осмотра вагонов. Пустым оказался один из них. Там пропали компьютеры, наручники, бронежилеты, приборы ночного видения, принтеры и магнитные томографы.

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Следователи пока не понимают, как грабителям удалось провернуть такую кражу. Telegram-канал Don Mash со ссылкой на свои источники пишет, что ограбление, вероятно, произошло в Каменске.

Официально в полиции инцидент пока не комментировали, информация о происшествии от МВД не поступала. Она уточняется.

Ранее сотрудники банка в Ростовской области разыграли ограбление, чтобы скрыть кражу 22 миллионов рублей.

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