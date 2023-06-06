В Ростовской области грабители обнесли поезд, который вез из Москвы полицейское обмундирование и технику на 1,6 миллиона рублей. Пропажу заметили только во время прибытия на конечную станцию во время осмотра вагонов. Пустым оказался один из них. Там пропали компьютеры, наручники, бронежилеты, приборы ночного видения, принтеры и магнитные томографы.