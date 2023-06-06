Помню, как в начале двухтысячных я встретился на улице с Иваном Афанасьевичем Бондаренко. В тот день я в ожидании своих друзей сидел на скамейке среди пенсионеров, играющих в шахматы, смотрел на проходящих мимо людей, думая о своем, сокровенном. Я и не заметил, как к старикам подошел пожилой мужчина. Увидев его, ветераны как по команде встали. Он поздоровался с ними, поинтересовался здоровьем и жизнью.