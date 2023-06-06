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«Вспоминали добрым словом»: бывший глава Ростовской области Иван Бондаренко

6 июня 2023, 06:34
Фото: pаstvu.соm / Ростиздат, 1972 г
«Вспоминали добрым словом»: бывший глава Ростовской области Иван Бондаренко

Краевед Багдыков рассказал о встрече с экс-главой Ростовской области Бондаренко

Сегодня многие молодые люди уже и не знают, кем был Иван Афанасьевич Бондаренко. А он долгие годы руководил Ростовской областью, был первым секретарем обкома КПСС. Для моего поколения Бондаренко был легендарным человеком.

Он руководил нашим донским краем с 1966 по 1984 годы. Неоднократно избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Ростовской области. В 1984 году ушел на пенсию.

Поскольку этот человек долгие годы руководил областью, то, конечно, вокруг его имени витал ореол таинственности, рассказывались всякие легенды, связанные с ним и с годами его руководства.

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Мне же казалось, что человек он недоступный, строгий и малообщительный. Потом я убедился, что нельзя никогда ни о ком предвзято судить.

Иван Афанасьевич Бондаренко руководил нашим донским краем с 1966 по 1984 годыИван Афанасьевич Бондаренко руководил нашим донским краем с 1966 по 1984 годы
Иван Афанасьевич Бондаренко руководил нашим донским краем с 1966 по 1984 годы
Фото: Темин Виктор Антонович / 2008 г., от Лебедевой И.С., (ГБУКиДО г. Москвы "МКАИ")

Помню, как в начале двухтысячных я встретился на улице с Иваном Афанасьевичем Бондаренко. В тот день я в ожидании своих друзей сидел на скамейке среди пенсионеров, играющих в шахматы, смотрел на проходящих мимо людей, думая о своем, сокровенном. Я и не заметил, как к старикам подошел пожилой мужчина. Увидев его, ветераны как по команде встали. Он поздоровался с ними, поинтересовался здоровьем и жизнью.

Меня словно током ударило. Ведь я сразу узнал в пожилом человеке бывшего первого секретаря обкома КПСС Ивана Афанасьевича Бондаренко. Передо мной стоял тот самый легендарный первый секретарь, которого я приветствовал еще пионером на Театральной площади, когда моя школа принимала участие в майских торжествах. Меня будто какая-то сила столкнула со скамейки. Я быстро вскочил и поприветствовал бывшего первого секретаря:

− Добрый день, Иван Афанасьевич!

− Добрый день, молодой человек, − ответил он мне. − Вы меня знаете? Помните еще?

− А как же, Иван Афанасьевич! − удивился я. − Вы для меня человек-легенда. Я помню, как еще ребенком приветствовал вас на Театральной площади во время майских праздников, в школе мы внимательно изучали ваши доклады…

Фото: Шишманов Марк / pаstvu.com

− Ой, давно это было… − улыбнулся Иван Афанасьевич. − А вы, простите, кто и где работаете?

− Я врач, работаю в областной больнице № 2, бывшая медсанчасть завода «Ростсельмаш».

− Знаю эту больницу очень хорошо, − кивнул Бондаренко. — Ее еще Песков строил, бывший генеральный директор завода. Хороший он руководитель.

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Потом Иван Афанасьевич предался воспоминаниям. И удивил меня тем, что назвал поименно всех главных врачей, которые руководили моей больницей, а также всех руководителей Первомайского района, где она располагается, вплоть до последнего.

− Ну что, молодой человек, от всего сердца желаю вам здоровья и удачи в жизни, − попрощался со мной Бондаренко и, пожав мне руку, не спеша пошел своей дорогой.

Я словно завороженный еще долго смотрел ему вслед.

− Он здесь часто гуляет, − вернул меня к жизни ветеран-шахматист. − Внимательный человек, всегда спросит, как дела, как здоровье…

− Как гуляет? − не понял я. − Вот так просто без охраны прогуливается?

− Да, − ответил ветеран. − А чего ему бояться? Он своему народу ничего плохого не сделал, вспоминаем его только добрым словом, ему нечего от людей прятаться.

Я до сих пор помню ту свою растерянность. Но теперь могу с уверенностью сказать, что это и есть наивысшее признание для руководителей такого высокого ранга, когда, уйдя на пенсию, можешь, никого не опасаясь, выйти к людям, поговорить о жизни, о погоде и здоровье.

И каждый раз передо мной встает образ пожилого человека, который безбоязненно гулял по Пушкинской, общался с пенсионерами. И каждый раз передо мной встает образ пожилого человека, который безбоязненно гулял по Пушкинской, общался с пенсионерами.
И каждый раз передо мной встает образ пожилого человека, который безбоязненно гулял по Пушкинской, общался с пенсионерами.
Фото: rоstоv.ru

Не знаю, возможно ли сегодня такое. Почему-то не уверен в этом. Меня терзают смутные сомнения, что кто-то из сильных мира сего, уйдя на пенсию, захочет просто пообщаться с народом без охраны.

Иван Афанасьевич Бондаренко ушел из жизни 16 февраля 2009 года.

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В тот день я снова вспомнил о той встрече. Да и сегодня вспоминаю о ней иногда. И каждый раз передо мной встает образ пожилого человека, который безбоязненно гулял по Пушкинской, общался с пенсионерами. Он не боялся своего народа, которым руководил немало лет.

Думаю, да уверен, что к Ивану Афанасьевичу, как и к любому из нас, относились и относятся по-разному. Но прав был тот пенсионер, который сказал, что Бондаренко нечего было бояться, плохого простым людям он не делал, старики вспоминали его добрым словом. Что можно еще сказать? Достойная жизнь человека, заслужившего уважение своих сограждан.

Георгий Багдыков

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