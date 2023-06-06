Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам юриста, согласно проекту, постановка на воинский учет и снятие, внесение изменений в документы воинского учета граждан, может осуществляться без личной явки в военкомат. Делаться это будет на основании сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах и системах.
В этом случае в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг гражданину направятся соответствующие уведомления.
«Оповещать о необходимости прибыть в военный комиссариат будут и посредством традиционных бумажных повесток и повесток в электронной форме. Они будут дублироваться в личном кабинете граждан в реестре направленных повесток», — отмечает Антон Габович.
Также, добавляет собеседник, оповещение о явке в военкомат может осуществляться путем направления повестки по почте заказным письмом по адресу места жительства или места пребывания. Обязательно — с уведомлением о вручении.
«В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте, то, по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, она будет считаться врученной», — говорит Габович.
Спикер разъясняет, что после вручения повестки у военнообязанного есть 20 календарных дней для явки в военкомат. А если гражданин не придет, то в отношении него будут применены временные меры, направленные на обеспечение явки.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, со дня ее вручения запрещается выезд из страны», — подчеркивает юрист.
При наличии уважительной причины неявки, гражданин может подать заявление в военкомат в письменной или электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг. К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие уважительную причину.
Уважительной причиной, по словам юриста, может быть заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности. А также тяжелое состояние близких родственников или иные причины, которые призывная комиссия или суд признают уважительными.
«В случае признания причины неявки гражданина уважительной, военный комиссариат отменит временные меры, направленные на обеспечение явки», — резюмирует спикер.
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