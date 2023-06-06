Заводы ОПК перейдут на бережливое производство

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Для этого рекомендуется использовать успешный опыт повышения производительности труда и увеличения выпуска продукции. Об этом пишет 360tv.ru.
Министерство промышленности и торговли определит приоритетные заводы сферы ОПК, которые перейдут на бережливое производство. Также возможно допущение экспертов в области бережливого производства на закрытые предприятия для оказания помощи в решении производственных задач.
Ответственность за выполнение поручения президента возложена на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который должен доложить о первых результатах до 1 июля 2023 года.