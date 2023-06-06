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Posted Сегодня, 20:16

Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Заводы ОПК перейдут на бережливое производство

6 июня 2023, 20:16
Президент России Владимир Путин поручил Министерству промышленности и торговли переход на бережливое производство заводов оборонно-промышленного комплекса.

Для этого рекомендуется использовать успешный опыт повышения производительности труда и увеличения выпуска продукции. Об этом пишет 360tv.ru.

Министерство промышленности и торговли определит приоритетные заводы сферы ОПК, которые перейдут на бережливое производство. Также возможно допущение экспертов в области бережливого производства на закрытые предприятия для оказания помощи в решении производственных задач.

Ответственность за выполнение поручения президента возложена на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который должен доложить о первых результатах до 1 июля 2023 года.

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