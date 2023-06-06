Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Ростове 1 июня стартовал купальный сезон. Он продлится в городе до октября. В этом году купаться ростовчанам разрешили только на двух пляжах — частном «Каррера» и муниципальном «Левобережном».
В местах, где купание не разрешено, установили запрещающие знаки. Также там будут дежурить спасатели, чтобы не допустить трагических инцидентов.
Власти напомнили, что за купание в неположенных местах установлен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о лучших местах для отдыха летом в Ростовской области.