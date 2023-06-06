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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

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Жителей Ростова предупредили о штрафах за купание на диких пляжах

6 июня 2023, 11:05
Фото: 1MI
За купание в неположенных местах будут штрафовать ростовчан этим летом
В Ростове за купание в неположенных местах полагаются штрафы до двух тысяч рублей, напомнил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове 1 июня стартовал купальный сезон. Он продлится в городе до октября. В этом году купаться ростовчанам разрешили только на двух пляжах — частном «Каррера» и муниципальном «Левобережном».

В местах, где купание не разрешено, установили запрещающие знаки. Также там будут дежурить спасатели, чтобы не допустить трагических инцидентов.

В Ростове запретили купаться на пляжах Зеленого острова из-за опасных бактерий
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Фото: Администрация Ростова

Власти напомнили, что за купание в неположенных местах установлен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о лучших местах для отдыха летом в Ростовской области.

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