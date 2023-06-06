Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Внесенные в Уголовный кодекс изменения вступили в силу с 9 мая. Теперь за госизмену могут давать пожизненное заключение.
Вместе с этим увеличили верхний порог наказания за совершение диверсии. Ранее максимальное наказание составляло 15 лет заключения, сейчас — 20 лет колонии.
Те, кто вступят в террористическую группировку, могут попасть в колонию на срок до 15 лет. Ранее максимально могли назначить 10 лет заключения.
За совершение акта международного терроризма суд может назначить пожизненное заключение.
Ранее суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.