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Жителей в Ростове стали предупреждать об ужесточении наказания за госизмену

6 июня 2023, 09:21
Фото: Johannes Krupinski/unsplash.com
Жителей в Ростове стали предупреждать об ужесточении наказания за госизмену
Жителям Ростова-на-Дону напомнили об изменениях, которые коснулись статей о терактах, госизмене и диверсиях, сообщили в городской администрации.

Внесенные в Уголовный кодекс изменения вступили в силу с 9 мая. Теперь за госизмену могут давать пожизненное заключение.

Вместе с этим увеличили верхний порог наказания за совершение диверсии. Ранее максимальное наказание составляло 15 лет заключения, сейчас — 20 лет колонии.

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Те, кто вступят в террористическую группировку, могут попасть в колонию на срок до 15 лет. Ранее максимально могли назначить 10 лет заключения.

За совершение акта международного терроризма суд может назначить пожизненное заключение.

Ранее суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону по делу о госизмене. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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