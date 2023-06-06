Жители Батайска начали сбор подписей для строительства ливневой канализации

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Telegram-канал «Батайск Город» объявил, что жители города объединились, чтобы добиться от местных властей строительства новой ливневой канализации.
Горожане рассказали, что у дома №13 в Авиагородке, рядом с поликлиникой №3 и детским садом №14 постоянно разливается огромная лужа во время дождей, которая не только заливает тротуар, но и делает абсолютно невозможным перемещение по улице в непогоду.
Аналогичная ситуация возникает рядом с перекрестком улиц Пионерской и Талалихина, где прохожие вынуждены нарушать ПДД и идти по проезжей части, чтобы не «утонуть».
Батайчане начали сбор подписей для строительства ливневой канализации, которая поможет улучшить ситуацию в городе. Подписи будут собирать до вечера четверга, 8 июня.
«Кто разделяет нашу позицию, просим вас, не откладывая в долгий ящик, подходить и оставлять свою подпись сегодня с 19.00 мск, по адресу микрорайон Авиагородок, улица Пионерская, 170», — сказано в сообщении, для связи предоставили номер координатора сбора подписей Екатерины 8 (989) 615-07-43.
Ранее власти Батайска заявили, что им нужен месяц на борьбу с подтоплениями.