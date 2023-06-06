Жители Батайска начали сбор подписей для строительства ливневой канализации

Горожане рассказали, что у дома №13 в Авиагородке, рядом с поликлиникой №3 и детским садом №14 постоянно разливается огромная лужа во время дождей, которая не только заливает тротуар, но и делает абсолютно невозможным перемещение по улице в непогоду.