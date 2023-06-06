Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Убийство произошло летом 2022 года в поселке Орловском, когда фигурант поссорился с двумя мужчинами и напал на них с ножом. Они скончались от полученных травм, им было 41 и 46 лет.
После этого нападавший сел в машину одного из убитых и уехал, а через некоторое время сжег транспорт. Его поймали и заключили под стражу, а материалы дела направили в суд.
Ранее фигурант уже попадался на совершении преступления.
До этого пьяный горожанин в Ростове избил родного брата, а потом добил его ножом.