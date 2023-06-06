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Жителя Ростовской области будут судить за двойное убийство и поджог машины

6 июня 2023, 10:20
Фото: СУ СКР по Ростовской обл
Жителя Ростовской области будут судить за двойное убийство и поджог машины
В Ростовской области будут судить жителя Орловского района, который убил двух человек, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло летом 2022 года в поселке Орловском, когда фигурант поссорился с двумя мужчинами и напал на них с ножом. Они скончались от полученных травм, им было 41 и 46 лет.

После этого нападавший сел в машину одного из убитых и уехал, а через некоторое время сжег транспорт. Его поймали и заключили под стражу, а материалы дела направили в суд.

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Ранее фигурант уже попадался на совершении преступления.

До этого пьяный горожанин в Ростове избил родного брата, а потом добил его ножом.

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