Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Ростове 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до октября. Купаться жителям города разрешили только на двух пляжах. Один из них частный пляж «Каррера» на улице Пескова. Второй — муниципальный пляж «Левобережный».
Пляж на Зеленом острове временно не работает. Подрядчик не успел его подготовить к купальному сезону. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас власти заняты поиском нового подрядчика.
Искупаться на пляже в парке «Дружба» у ростовчане не получится, так как там в самом разгаре работы по благоустройству.
Власти упомянули, что в Ростове еще 13 пляжей, необорудованных для купания. Там установлены специальные запрещающие знаки. За купание там положен штраф.
Ранее RostovGazeta рассказала о лучших местах для отдыха летом в Ростовской области.