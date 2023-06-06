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Жителям Ростова разрешили купаться только на двух городских пляжах

6 июня 2023, 10:46
Фото: 1MI
Жителям Ростова разрешили купаться только на двух городских пляжах
В Ростове местным жителям разрешили купаться только на двух городских пляжах, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до октября. Купаться жителям города разрешили только на двух пляжах. Один из них частный пляж «Каррера» на улице Пескова. Второй — муниципальный пляж «Левобережный».

Пляж на Зеленом острове временно не работает. Подрядчик не успел его подготовить к купальному сезону. Контракт с ним был расторгнут. Сейчас власти заняты поиском нового подрядчика.

Искупаться на пляже в парке «Дружба» у ростовчане не получится, так как там в самом разгаре работы по благоустройству.

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Фото: Администрация Ростова

Власти упомянули, что в Ростове еще 13 пляжей, необорудованных для купания. Там установлены специальные запрещающие знаки. За купание там положен штраф.

Ранее RostovGazeta рассказала о лучших местах для отдыха летом в Ростовской области.

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