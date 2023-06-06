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Жителям Ростовской области запретили пить опасный для жизни напиток «Мистер Сидр»

6 июня 2023, 09:56
Фото: Paul Einerhand/unsplash.com
Жителям Ростовской области запретили пить опасный для жизни напиток «Мистер Сидр»
Жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от употребления опасного для жизни напитка «Мистер Сидр», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Ростовской области прокомментировал массовое отравление россиян сидром «Мистер Сидр». От его употребления скончались 27 человек, еще 57 пострадали. Большая часть жертв проживала в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии.

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Власти Ростовской области заявили, что опасный напиток в регион не поставлялся. Однако в Роспотребнадзоре все равно призвали граждан быть внимательными и не употреблять «Мистер Сидр». Предприятиям рекомендовали проследить, чтобы в обороте также не было опасного продукта.

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#Роспотребнадзор#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область
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