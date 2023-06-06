Власти Ростовской области заявили, что опасный напиток в регион не поставлялся. Однако в Роспотребнадзоре все равно призвали граждан быть внимательными и не употреблять «Мистер Сидр». Предприятиям рекомендовали проследить, чтобы в обороте также не было опасного продукта.