Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Роспотребнадзор Ростовской области прокомментировал массовое отравление россиян сидром «Мистер Сидр». От его употребления скончались 27 человек, еще 57 пострадали. Большая часть жертв проживала в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии.
Власти Ростовской области заявили, что опасный напиток в регион не поставлялся. Однако в Роспотребнадзоре все равно призвали граждан быть внимательными и не употреблять «Мистер Сидр». Предприятиям рекомендовали проследить, чтобы в обороте также не было опасного продукта.
Ранее ростовский нутрициолог объяснила, почему опасно есть ранние арбузы.