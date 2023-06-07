Александр Ищенко: «Сложные задачи выполнили благодаря команде донского парламента»

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Главными достижениями в работе за минувшую пятилетку с аудиторией поделились председатель донского парламента Александр Ищенко и депутаты, представляющие в донском парламенте партию власти.
В настоящее время «Единая Россия», как и ранее, является президентской партией большинства. Ее представителей можно встретить во всех уровнях власти от федеральной до муниципальной, а это значит, что у фракции сильные позиции для общения с избирателями и исполнения их наказов.
Александр Ищенко отметил, что донские парламентарии от «Единой России» всегда конструктивно взаимодействуют с правительством региона и в большинстве случаев находят понимание и поддержку со стороны губернатора Василия Голубева. В сентябре этого года пятилетний срок полномочий нынешнего созыва Законодательного собрания истекает, так что пришло время подвести итоги и отчитаться перед своими избирателями.
Отчет состоял из трех тематических блоков: экономика, пространство и человек. В каждом блоке, вместе с председателем Законодательного собрания итоги деятельности подводили и руководители профильных комитетов областного парламента.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области пояснил, что за минувшие пять лет экономика России столкнулась с серьезными вызовами и Ростовская область здесь не стала исключением.
— Вначале была пандемия, которая создала неопределенность для целого ряда отраслей, потом санкционная война, развязанная против России. Все это заставило нас искать новые законодательные решения и практически мгновенно притворять их в жизнь. В итоге главный показатель экономики Ростовской области, валовой региональный продукт за пятилетний период вырос на 40 процентов. Показала рост и промышленность, а также обрабатывающие производства, — подытожил Александр Ищенко.
Согласно данным отчета из блока «экономика», за эти пять лет Ростовская область показала значительный скачок в развитии. Примером по мнению докладчиков может являться и численность самозанятых. Новый принятый налоговый режим позволил вывести из тени 216 тысяч жителей региона, которые получив доступ к мерам господдержки, не только стали иметь стабильный доход, но и отвоевывать определенные ниши различных рынков.
Парламентарии уверены, что рынок сам себя не отрегулирует, а помощь донским предпринимателям от государства сегодня просто необходима. Поэтому для поддержания активности бизнеса и создания новых рабочих мест, фракция «Единая Россия» делала все возможное, чтобы ростовский бизнес и его предприятия развивались.
За минувшие пять лет было реализовано более 200 различных инициатив, причем для их реализации использовалась не только партийная платформа. Самыми главными достижениями среди них стали снижение налоговой ставки для малого бизнеса в шесть раз, уменьшение количества проверок бизнеса и предприятий, а также введение на них моратория до 2030 года.
Отдельная тема коснулась импортозамещения и развития сельских территорий. Ростовские предприятия за эти пять лет показали достойный результат и встали на новый этап индустриализации, а сельские территории как всегда отличились рекордным урожаем.
В других блоках затронули развитие городской среды, строительство дорог, развитие муниципалитетов, социальную поддержку семей и участников СВО. Все эти проекты, как отметил Александр Ищенко, долгожданные и реализуются по наказам избирателей.
— Задачи такой сложности и такого масштаба выполнить было возможно, потому что в донском парламенте есть единая команда. Мы всегда советуемся со специалистами, анализируем разные точки зрения и в итоге добиваемся результатов, которые меняют положения дел к лучшему, — сказал Александр Ищенко.
В целом отчет показал, что фракция «Единая Россия» — это ответственная политическая сила, которая открыто говорит о том, что сделано и уверено идет вперед, несмотря на все негативные факторы, которые рождает современная действительность.