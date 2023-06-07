Александр Ищенко: «Сложные задачи выполнили благодаря команде донского парламента»

Парламентарии уверены, что рынок сам себя не отрегулирует, а помощь донским предпринимателям от государства сегодня просто необходима. Поэтому для поддержания активности бизнеса и создания новых рабочих мест, фракция «Единая Россия» делала все возможное, чтобы ростовский бизнес и его предприятия развивались.

За минувшие пять лет было реализовано более 200 различных инициатив, причем для их реализации использовалась не только партийная платформа. Самыми главными достижениями среди них стали снижение налоговой ставки для малого бизнеса в шесть раз, уменьшение количества проверок бизнеса и предприятий, а также введение на них моратория до 2030 года.