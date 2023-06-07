«Балет» стал ближе: в городах прошли арт-перфомансы в поддержку сериала

Более 30 тысяч москвичей и гостей столицы в конце мая стали зрителями необычного балетного спектакля, который «ожил» в витринах исторического здания на Кузнецком мосту, в доме № 14. Три майских вечера можно было наслаждаться показом специально созданной постановки. Видео о проекте дает возможность увидеть то, что было недоступно зрителям на улице в силу ощущения максимальной близости к танцовщицам и вообще посмотреть постановку под другим углом. Для съемок ролика был задействован 20-метровый автокран. С началом представления толпы зрителей на Кузнецком мосту замирали, многие снимали видеоспектакль на смартфоны. Все представления (а их было 78) сопровождались громкими аплодисментами, а танцовщицам даже дарили розы.