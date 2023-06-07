«Балет» стал ближе: в городах прошли арт-перфомансы в поддержку сериала

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Премьера 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+) от Wink Originals вызвала яркий всплеск творческой энергии, прокатившийся многим городам страны.
Создателями сериала, премьерный показ которого состоялся в видеосервисе Wink 18 мая 2023 года, стали «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия». Режиссёр-постановщик Евгений Сангаджиев, известный по нашумевшему HAPPY END.
Сценой для танцевальных флешмобов и перфомансов в поддержку сериала стали самые узнаваемые городские достопримечательности, живописные места и индустриальные районы в Москве (ВДНХ и метро), Санкт-Петербурге (знаковые места города и окраины), Перми (на набережной Камы у культового объекта «Счастье не за горами!»), Екатеринбурге (на крыше 12-этажного офисного здания), Тюмени (на Мосту влюбленных и площади 400-летия Тюмени), Челябинске (у мурала Цифровой Давид), Ханты-Мансийске («Археопарк»), Самаре и других городах. Выступления собрали на одной площадке представителей ведущих танцевальных трупп и студий.
Самые яркие моменты всех представлений собраны в едином ролике: https://youtu.be/Yar2g9iKJz4
Более 30 тысяч москвичей и гостей столицы в конце мая стали зрителями необычного балетного спектакля, который «ожил» в витринах исторического здания на Кузнецком мосту, в доме № 14. Три майских вечера можно было наслаждаться показом специально созданной постановки. Видео о проекте дает возможность увидеть то, что было недоступно зрителям на улице в силу ощущения максимальной близости к танцовщицам и вообще посмотреть постановку под другим углом. Для съемок ролика был задействован 20-метровый автокран. С началом представления толпы зрителей на Кузнецком мосту замирали, многие снимали видеоспектакль на смартфоны. Все представления (а их было 78) сопровождались громкими аплодисментами, а танцовщицам даже дарили розы.
И наконец, самое невероятное — Wink представил высокотехнологичный виртуальный балет. Он создан с помощью технологий дополненной реальности (AR/VR), где сценой для балетного номера может стать самая обыкновенная и ходовая денежная купюра. Так, например, на билете Банка России достоинством 100 рублей изображен один из главных символов страны — Большой театр. Но достаточно лишь зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, как, словно по волшебству, из ниоткуда возникнет прекрасный танец.
На сегодняшний день это самое масштабное высказывание об этом искусстве за всю историю российского кино. Пять лет заняла работа от замысла сериала до его премьеры. Три года ушло непосредственно на рабочие съемки: около 100 съемочных дней во все времена года. Более 1 000 танцовщиков прошли отбор в кастинге. Причем, съемки на реальных сценах приходилось делать ночью, чтобы не нарушать график работы театров. При этом, чтобы снять одну танцевальную сцену с разных ракурсов, приходилось порой десятки раз репетировать и переснимать.
Сериал «Балет» собран из семи постановок, куда вошли современные балеты, созданные специально для проекта, а также легендарная классика («Пахита», «Жизель», «Лебединое озеро»), снятые в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. Зрители увидят работу ведущих балетных трупп страны, таких как театр «Балет Москва», Театр балета Бориса Эйфмана, а также солистов Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля «Березка».
Хореограф-постановщик «Балета» — лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава, сыгравший так же в проекте роль педагога. Вместе с режиссёром Сангаджиевым они разработали и главный спектакль в сериале, вошедший (по инициативе автора идеи и одного из шоураннеров сериала Алексея Киселёва) в репертуар театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под названием «О природе». Это первый случай в истории нашего кино, когда чисто «экранное» художественное произведение вошло в театральный репертуар.
Даже если вы не разбираетесь в тонкостях балета, вы не сможете пройти мимо этого сериала, он вас обязательно заинтересует. Балетный мир и рассказ о нем построен вокруг ярких героев, переплетения их судеб, амбиций, побед и поражений.
…Предательство 40-летней давности. Кто ответит за него сегодня? В середине 1980-х советская прима-балерина, а ныне всемирно известный хореограф Рута Майерс (Алла Сигалова) была вынуждена остаться на Западе. Сегодня она по предложению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) возвращается в родные стены театра, чтобы поставить современный балет. Ее возвращение сопровождается страстями и скандалами, особенно с бывшим возлюбленным Руты, худруком балетной труппы (Игорь Гордин). На фоне старых обид всплывают неприглядные секреты из прошлого. Руту кто-то подставил и вынудил остаться на Западе… Чем обернется для ее бывших коллег и подруг это возвращение?
В сериале «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.
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