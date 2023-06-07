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Байкеры будут предупреждать о пожарах в Ростовской области

7 июня 2023, 18:14
Фото: 1MI
В Таганроге байкеры подключились к борьбе с пожарами

Байкеры помогают предупреждать пожары в Таганроге

В Таганроге байкеры подключились к борьбе с пожарами, рассказали в МЧС России по Ростовской области.

Байкеры в Таганроге организовали мотоклуб «Огнеборцы». В нем они занимаются предупреждением пожаров в городе. Байкеры ездят по местности и, если замечают возгорание, оперативно о нем сообщают. Благодаря этому огонь не успевает распространиться на большой территории.

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Более того, байкеры часто устраивают лекции о пожарной безопасности для детей в школах и детдомах. Разъяснительную работу с населением они будут проводить до окончания введенного в Ростовской области противопожарного режима.

Ранее в Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области.

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#Пожар#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область#Байкеры в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Пожароопасность в Ростовской области
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