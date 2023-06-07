Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Байкеры в Таганроге организовали мотоклуб «Огнеборцы». В нем они занимаются предупреждением пожаров в городе. Байкеры ездят по местности и, если замечают возгорание, оперативно о нем сообщают. Благодаря этому огонь не успевает распространиться на большой территории.
Более того, байкеры часто устраивают лекции о пожарной безопасности для детей в школах и детдомах. Разъяснительную работу с населением они будут проводить до окончания введенного в Ростовской области противопожарного режима.
Ранее в Минприроды назвали основную причину лесных пожаров в Ростовской области.