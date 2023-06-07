Байкеры в Таганроге организовали мотоклуб «Огнеборцы». В нем они занимаются предупреждением пожаров в городе. Байкеры ездят по местности и, если замечают возгорание, оперативно о нем сообщают. Благодаря этому огонь не успевает распространиться на большой территории.