Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
В Ростовской области начались испытания новой системы управления роем боевых дронов. Ее разработали ростовские ученые. Система позволяет обеспечить строевое применение техники с использованием автоматического позиционирования и современных систем связи.
Один из участников испытаний рассказал Telegram-каналу «Че по Ростову», что разработка выведет на новый уровень использование беспилотников в боевых действиях. Операторы смогут управлять не одним дроном, а сразу сотней. При этом каждый дрон несет до полутора килограммов дополнительного груза в виде взрывчатки или боеприпасов.
Вероятно, новая система управления боевыми дронами будет использована в ходе спецоперации. Однако официально в Минобороны информацию об этом не комментировали.
Ранее ростовский депутата Александр Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление.