Один из участников испытаний рассказал Telegram-каналу «Че по Ростову», что разработка выведет на новый уровень использование беспилотников в боевых действиях. Операторы смогут управлять не одним дроном, а сразу сотней. При этом каждый дрон несет до полутора килограммов дополнительного груза в виде взрывчатки или боеприпасов.