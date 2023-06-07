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Published Сегодня, 17:27

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Боевых дронов, управляемых искусственным интеллектом, испытывают в Ростовской области

7 июня 2023, 17:27
Фото: 1MI
В Ростовской области начались испытания боевых дронов, управляемых с помощью ИИ
В Ростовской области начались испытания боевых дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта, пишут Telegram-каналы.

В Ростовской области начались испытания новой системы управления роем боевых дронов. Ее разработали ростовские ученые. Система позволяет обеспечить строевое применение техники с использованием автоматического позиционирования и современных систем связи.

Один из участников испытаний рассказал Telegram-каналу «Че по Ростову», что разработка выведет на новый уровень использование беспилотников в боевых действиях. Операторы смогут управлять не одним дроном, а сразу сотней. При этом каждый дрон несет до полутора килограммов дополнительного груза в виде взрывчатки или боеприпасов.

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Вероятно, новая система управления боевыми дронами будет использована в ходе спецоперации. Однако официально в Минобороны информацию об этом не комментировали.

Ранее ростовский депутата Александр Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление.

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