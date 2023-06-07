Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В хуторе Большой Лог местные жители во время земляных работ нашли на дороге мину. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Позже выяснилось, что снаряд пролежал здесь со времен Великой Отечественной войны. Администрация Аксайского района рассказала «Блокноту», что сейчас на месте обнаружения мины выставлена охрана. Снаряд вывезут саперы.
Местные жители предположили, что мину удалось найти из-за ливней — они размыли дорогу.
Ранее в Матвеево-Курганском районе Ростовской области пенсионер нашел 120-миллиметровый минометный снаряд.