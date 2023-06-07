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Published Сегодня, 16:42

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Часть хутора под Ростовом оцепили из-за найденной там мины 7 июня

7 июня 2023, 16:42
Фото: 1MI
В хуторе Большой Лог под Ростовом местные жители обнаружили мину
В хуторе Большой Лог под Ростовом местные жители обнаружили мину, пишут СМИ.

В хуторе Большой Лог местные жители во время земляных работ нашли на дороге мину. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Позже выяснилось, что снаряд пролежал здесь со времен Великой Отечественной войны. Администрация Аксайского района рассказала «Блокноту», что сейчас на месте обнаружения мины выставлена охрана. Снаряд вывезут саперы.

В 2022 году в Ростовской области нашли более 360 мин и снарядов
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Местные жители предположили, что мину удалось найти из-за ливней — они размыли дорогу.

Ранее в Матвеево-Курганском районе Ростовской области пенсионер нашел 120-миллиметровый минометный снаряд.

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