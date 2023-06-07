В редакцию RostovGazeta обратился вице-президент Ростовской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Алексей Иванков. Он рассказал, что из-за определенной политики министра спорта, в регионе работает несколько федераций гребли на байдарках и каноэ. При это ни одна из них не аккредитована.

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