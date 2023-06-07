Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам собеседника, после вступления в должность министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, имевшаяся в Ростове областная федерация гребли на байдарках и каноэ оказалась не нужна.
Вице-президент рассказывает, что министр спорта так и заявил, что обойдется без общественников. Однако параллельно в регионе появилась новая федерация с похожим названием.
«А на нас постоянно стали поступать жалобы наверх. Говорили, какие мы плохие, хотя никаких конкретных подтверждений тому или претензий к нашей работе не было», — отмечает Алексей Иванков.
Результатом такой политики чиновников стало то, что в Ростовской области не оказалось ни одной аккредитованной областной федерации гребли на байдарках и каноэ. При том, что ростовская гребля занимает одну из лидирующих позиций в России.
Подробнее в материале: Тайны Гребного канала «Дон»: почему у федерации гребли возник конфликт с Минспортом