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Что известно о конфронтации общественника Иванкова и главы ростовского минспорта

7 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
В редакцию RostovGazeta обратился вице-президент Ростовской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Алексей Иванков. Он рассказал, что из-за определенной политики министра спорта, в регионе работает несколько федераций гребли на байдарках и каноэ. При это ни одна из них не аккредитована.

По словам собеседника, после вступления в должность министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, имевшаяся в Ростове областная федерация гребли на байдарках и каноэ оказалась не нужна.

Вице-президент рассказывает, что министр спорта так и заявил, что обойдется без общественников. Однако параллельно в регионе появилась новая федерация с похожим названием.

«А на нас постоянно стали поступать жалобы наверх. Говорили, какие мы плохие, хотя никаких конкретных подтверждений тому или претензий к нашей работе не было», — отмечает Алексей Иванков.

Результатом такой политики чиновников стало то, что в Ростовской области не оказалось ни одной аккредитованной областной федерации гребли на байдарках и каноэ. При том, что ростовская гребля занимает одну из лидирующих позиций в России.

Подробнее в материале: Тайны Гребного канала «Дон»: почему у федерации гребли возник конфликт с Минспортом

Тайны Гребного канала «Дон»: почему у федерации гребли возник конфликт с Минспортом
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