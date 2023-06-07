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Депутат заявила о живущих бомжах в аварийном доме в Кривошлыковском в Ростове

7 июня 2023, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат заявила о живущих бомжах в аварийном доме в Кривошлыковском в Ростове
В Ростове-на-Дону в аварийный дом в переулке Кривошлыковский, 4 заходят маргинальные личности, сообщила в соцсетях депутат Наталья Оськина.

Напомним, что этот дом признали аварийный из-за угрозы обрушения, но местные жители пытались добиться его ремонта. Ситуация завершилась расселением людей и выплатой им компенсаций.

Теперь депутат побывала возле этого здания и рассказала, что дверь одного из подъездов сняли, поэтому сюда попадают бомжи. По ее словам, они занимаются воровством.

В Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском установили ограждения
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Она добавила, что вместо двери повесили кусок картона, который легко убирается.

Ранее появилась информация, что в Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском установили ограждения.

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