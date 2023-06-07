Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Напомним, что этот дом признали аварийный из-за угрозы обрушения, но местные жители пытались добиться его ремонта. Ситуация завершилась расселением людей и выплатой им компенсаций.
Теперь депутат побывала возле этого здания и рассказала, что дверь одного из подъездов сняли, поэтому сюда попадают бомжи. По ее словам, они занимаются воровством.
Она добавила, что вместо двери повесили кусок картона, который легко убирается.
Ранее появилась информация, что в Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском установили ограждения.