Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Морозовский районный суд избрал меру пресечения Ровшану и Кямрану Мамедовым. Их подозревают в избиение полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Инцидент произошел 31 мая этого года.
На время следствия Мамедовых решили отправить в СИЗО. Там они пробудут до 31 июля этого года.
Напомним, дело об избиении сотрудника полиции в Морозовске взял на личный контроль председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Происшествие случилось в Морозовске рядом с продуктовым магазином. Мамедовы были пьяны и нарушали общественный порядок. Полицейский подошел к ним, чтобы сделать замечание. Однако мужчины не отреагировали на его слова, а затем избили. Ранее Мамедовы уже были судимы по другим статьям.