Напомним, дело об избиении сотрудника полиции в Морозовске взял на личный контроль председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Происшествие случилось в Морозовске рядом с продуктовым магазином. Мамедовы были пьяны и нарушали общественный порядок. Полицейский подошел к ним, чтобы сделать замечание. Однако мужчины не отреагировали на его слова, а затем избили. Ранее Мамедовы уже были судимы по другим статьям.