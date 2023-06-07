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До конца июля отправили в СИЗО подозреваемых в нападении на полицейского в Морозовске

7 июня 2023, 17:49
Фото: 1MI
Подозреваемых в нападении на полицейского в Морозовске отправили в СИЗО до конца июля
Подозреваемых в нападении на полицейского в Морозовске отправили в СИЗО до конца июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов в Ростовской области.

Морозовский районный суд избрал меру пресечения Ровшану и Кямрану Мамедовым. Их подозревают в избиение полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Инцидент произошел 31 мая этого года.

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На время следствия Мамедовых решили отправить в СИЗО. Там они пробудут до 31 июля этого года.

Напомним, дело об избиении сотрудника полиции в Морозовске взял на личный контроль председатель Следкома России Александр Бастрыкин. Происшествие случилось в Морозовске рядом с продуктовым магазином. Мамедовы были пьяны и нарушали общественный порядок. Полицейский подошел к ним, чтобы сделать замечание. Однако мужчины не отреагировали на его слова, а затем избили. Ранее Мамедовы уже были судимы по другим статьям.

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