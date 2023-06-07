Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Ростове с 1 июля по 30 октября этого года ограничат движение на проспекте Нагибина. Машины там не смогут проехать по правой волосе от дома №4 до Северного жилого массива. Там будут ремонтировать тепломагистраль.
По этой же причине движение ограничат на улице 2-й Краснодарской от дома №68/2 до дома №78. Ограничение там будет действовать до 15 октября этого года.
До 15 сентября объездные пути придется искать автомобилистам в переулке Кольцовском. Ограничение движения там распространится от улицы Станиславского до Петровской.
Ранее сообщалось, что на южном подъезде к Ростову ограничат скорость движения.