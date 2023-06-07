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Движение на проспекте Нагибина в Ростове сузят до одной полосы

7 июня 2023, 13:06
Фото: markus spiske/unsplash
Движение на проспекте Нагибина в Ростове сузят до одной полосы
С 1 июля движение машин на проспекте Нагибина временно ограничат, рассказали в администрации Ростова.

В Ростове с 1 июля по 30 октября этого года ограничат движение на проспекте Нагибина. Машины там не смогут проехать по правой волосе от дома №4 до Северного жилого массива. Там будут ремонтировать тепломагистраль.

По этой же причине движение ограничат на улице 2-й Краснодарской от дома №68/2 до дома №78. Ограничение там будет действовать до 15 октября этого года.

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До 15 сентября объездные пути придется искать автомобилистам в переулке Кольцовском. Ограничение движения там распространится от улицы Станиславского до Петровской.

Ранее сообщалось, что на южном подъезде к Ростову ограничат скорость движения.

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