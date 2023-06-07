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Эфир радиостанции взломали в Ростове-на-Дону днем 7 июня

7 июня 2023, 11:49
Фото: Carstor/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Эфир радиостанции взломали в Ростове-на-Дону днем 7 июня
В Ростове-на-Дону в среду днем, 7 июня, на одной из радиостанций произошла несанкционированная подмена трансляции, сообщили в правительстве региона.

Происшествие случилось примерно в 13 часов и длилось это несколько секунд. В результате помогло вмешательство сотрудников.

«Технический персонал станции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство в ее вещание», — уточнили в правительстве.

В Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины
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В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об аналогичной ситуации. Здесь произошла хакерская атака на эфиры ряда радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке, в результате чего прозвучало фейковое сообщение.

Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.

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