Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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Updated Сегодня, 11:55
Происшествие случилось примерно в 13 часов и длилось это несколько секунд. В результате помогло вмешательство сотрудников.
«Технический персонал станции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство в ее вещание», — уточнили в правительстве.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об аналогичной ситуации. Здесь произошла хакерская атака на эфиры ряда радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке, в результате чего прозвучало фейковое сообщение.
Ранее в Ростове осудили хакера, который атаковал сайт Путина по заданию Украины.