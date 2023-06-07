rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

Эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы

7 июня 2023, 10:58
Фото: Ferdinando sacchetti/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы
Проблема с применением сельхозхимии, от которой массово гибнут дикие животные и птицы, обсуждается давно. Уголовное дело в отношении агронома из Кагальницкого района — это подтверждение того, что со стороны государства, наконец-то заработал контроль, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в отношении агронома из Кагальницкого района Ростовской области заведено уголовное дело. Причиной стал факт нарушений правил размещения приманки, начиненной ядом. Она должна находится в норах, а оставляли ее на поверхности. В результате, до приманки добрались дикие животные, в числе которых и зайцы. Что и привело к их гибели.

«Но это проблема гораздо серьезнее. Ведь когда яд находится в норке — он остается в земле. А когда лежит на поверхности, то попадает в стоки, и со склонов уходит в реку. А потом мы и наблюдаем гибель рыбы в реке, и отравление людей. Причем люди порой даже не понимают, чем отравились», — отмечает Андрей Зайчиков.

Агронома будут судить в Ростовской области за массовое истребление зайцев
Узнать подробнее

По словам эколога, существует жесткий регламент применения сельскохозяйственной химии. Но его нарушают, что и становится причиной массовой гибели диких животных и птиц на Дону. Спикер припоминает падеж грачей в Таганроге, гибель рыбы, распашку охранных территорий на севере донского края.

Фото: Scott Rheam, U.S. Fish and Wildlife Service / public-domain-image.com

«Отравление сельскохозяйственной химией — это очень серьезно. Этот вопрос должен стоять на особом контроле. А самое главное, что для этого не надо принимать новые законы — они есть. Нам не хватает только правоприменения», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну. Однако на официальный запрос RostovGazeta по этому факту, в Минприроды напомнили об административной ответственности за подобные факты, рассказали о выпуске очередного издания Красной книги в 2024 году и добавили, что не обнаружили фактов уничтожения краснокнижной флоры и фауны.

Эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедейМассовую гибель животных зафиксировали в нескольких районах в Ростовской областиВ Ботаническом саду Ростова обнаружили очаг массовой гибели грачейВ Таганрогском заливе началась массовая гибель рыбы
#Дарья Демидова#Экология#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
Сегодня, 05:55
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Сегодня, 07:09
Бастрыкину доложат про расследование дела о нападении на полицейского в Морозовске
Сегодня, 05:05
Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище
Сегодня, 06:42
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Вчера, 15:49
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Сегодня, 07:07