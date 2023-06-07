«Но это проблема гораздо серьезнее. Ведь когда яд находится в норке — он остается в земле. А когда лежит на поверхности, то попадает в стоки, и со склонов уходит в реку. А потом мы и наблюдаем гибель рыбы в реке, и отравление людей. Причем люди порой даже не понимают, чем отравились», — отмечает Андрей Зайчиков.