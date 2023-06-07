Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Напомним, что в отношении агронома из Кагальницкого района Ростовской области заведено уголовное дело. Причиной стал факт нарушений правил размещения приманки, начиненной ядом. Она должна находится в норах, а оставляли ее на поверхности. В результате, до приманки добрались дикие животные, в числе которых и зайцы. Что и привело к их гибели.
«Но это проблема гораздо серьезнее. Ведь когда яд находится в норке — он остается в земле. А когда лежит на поверхности, то попадает в стоки, и со склонов уходит в реку. А потом мы и наблюдаем гибель рыбы в реке, и отравление людей. Причем люди порой даже не понимают, чем отравились», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам эколога, существует жесткий регламент применения сельскохозяйственной химии. Но его нарушают, что и становится причиной массовой гибели диких животных и птиц на Дону. Спикер припоминает падеж грачей в Таганроге, гибель рыбы, распашку охранных территорий на севере донского края.
«Отравление сельскохозяйственной химией — это очень серьезно. Этот вопрос должен стоять на особом контроле. А самое главное, что для этого не надо принимать новые законы — они есть. Нам не хватает только правоприменения», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну. Однако на официальный запрос RostovGazeta по этому факту, в Минприроды напомнили об административной ответственности за подобные факты, рассказали о выпуске очередного издания Красной книги в 2024 году и добавили, что не обнаружили фактов уничтожения краснокнижной флоры и фауны.