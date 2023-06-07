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Экс-главу Кагальницкого района Грибова осудили за обман с жильем детей-сирот

7 июня 2023, 15:06
Фото: Администрация Кагальницкого района
Экс-главу Кагальницкого района Грибова осудили за обман с жильем детей-сирот
Бывший глава Кагальницкого района Игорь Грибов отправится в тюрьму на два года за превышение должностных полномочий, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Зерноградский районный суд вынес приговор бывшему главе Кагальницкого района Игорю Грибову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Также на два года ему запрещено занимать административные должности.

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Грибова задержали в 2021 году. Чиновник не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для детей-сирот, проектной документации и техническим регламентам. Грибов подписал акты приема-передачи квартир, после чего по договорам найма их передали сиротам. Однако жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания. Ущерб от действий чиновника оценивается в семь миллионов рублей.

Ранее замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на два года за мошенничество.

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#Дети#Общество#Суд в Ростовской области#Суд над чиновником в Ростовской области
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