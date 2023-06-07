Грибова задержали в 2021 году. Чиновник не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для детей-сирот, проектной документации и техническим регламентам. Грибов подписал акты приема-передачи квартир, после чего по договорам найма их передали сиротам. Однако жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания. Ущерб от действий чиновника оценивается в семь миллионов рублей.