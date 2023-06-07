Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Зерноградский районный суд вынес приговор бывшему главе Кагальницкого района Игорю Грибову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Также на два года ему запрещено занимать административные должности.
Грибова задержали в 2021 году. Чиновник не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для детей-сирот, проектной документации и техническим регламентам. Грибов подписал акты приема-передачи квартир, после чего по договорам найма их передали сиротам. Однако жилье оказалось абсолютно непригодным для проживания. Ущерб от действий чиновника оценивается в семь миллионов рублей.
Ранее замглавы администрации Каменска-Шахтинского осудили на два года за мошенничество.