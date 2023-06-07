Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В мае Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района объявило конкурс для поиска подрядчика, который займется строительством плотины на Соколовском водохранилище на реке Кундрючья. На работы по строительству гидротехнического сооружения выделили 68,5 миллиона рублей.
Сама плотина, согласно данным ООЗ, должна будет появиться в городе Новошахтинске в районе улицы Водострой, 5а. Строительство необходимо закончить до 31 октября. Подрядчика должны были выбрать 5 июня, однако процедура была приостановлена по решению антимонопольной службы в ответ на жалобу ООО «Сиддхи» и пока не возобновилась.
Напомним, ранее ученые выступили даже против строительства гидроузлов в Ростовской области, утверждая, что новые регулирующие гидротехнические сооружения могут привести к засолению почв и серьезному ущербу экологии Донского края.