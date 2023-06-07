Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище

Сама плотина, согласно данным ООЗ, должна будет появиться в городе Новошахтинске в районе улицы Водострой, 5а. Строительство необходимо закончить до 31 октября. Подрядчика должны были выбрать 5 июня, однако процедура была приостановлена по решению антимонопольной службы в ответ на жалобу ООО «Сиддхи» и пока не возобновилась.