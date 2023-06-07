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Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище

7 июня 2023, 06:42
Фото: Doug Wertman/cc by 2.0/wikimedia.org
В Ростовской области построят плотину на Соколовском водохранилище за 68,5 млн рублей
В Ростовской области на строительство еще одной плотины на реке Кундрючья потратят 68,5 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В мае Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района объявило конкурс для поиска подрядчика, который займется строительством плотины на Соколовском водохранилище на реке Кундрючья. На работы по строительству гидротехнического сооружения выделили 68,5 миллиона рублей.

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Сама плотина, согласно данным ООЗ, должна будет появиться в городе Новошахтинске в районе улицы Водострой, 5а. Строительство необходимо закончить до 31 октября. Подрядчика должны были выбрать 5 июня, однако процедура была приостановлена по решению антимонопольной службы в ответ на жалобу ООО «Сиддхи» и пока не возобновилась.

Напомним, ранее ученые выступили даже против строительства гидроузлов в Ростовской области, утверждая, что новые регулирующие гидротехнические сооружения могут привести к засолению почв и серьезному ущербу экологии Донского края.

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