Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Ростове-на-Дону заторы на дорогах появляются по утрам и вечером, когда люди едут на работу и возвращаются домой. В дневное время средняя загруженность составляет пять баллов из 10 возможных.
Сильнее всего в городе стоят центральные улицы, такие как Большая Садовая, Шеболдаева, Ларина, Мечникова, Красноармейская, Варфоломеева, Текучева. Транспортные проблемы также возникают на Шолохова, Буденновском и Ворошиловском.
Однако нельзя сказать, что только в центре водителям приходиться ждать в пробках. В других частях городах также не всегда легко проехать.
Хуже всего, когда начинаются осадки в виде дождя или снега, тогда движение парализует на многих улицах. Ливневки не справляются с потоками воды, территории начинает топить и водители снижают скорость, а вместе с этим падают деревья, происходят аварии и много чего еще, влияющего в целом на ситуацию. В результате пробкам присваивают максимальные 10 баллов и происходит транспортный коллапс.
Кроме того, в ГИБДД главными виновниками пробок называли водителей, паркующихся как попало. Речь идет о случаях, когда ростовчане оставляют свой транспорт с нарушением ПДД — рядом с остановками, на пешеходных переходах или полосах движения общественного транспорта.
Отдельно стоит поговорить о пробках на трассе М-4 «Дон», которые, по словам водителей, есть практически всегда. А учитывая, что регион транзитный, то летом появляются заторы из машин водителей, которые хотят попасть на море или вернуться с него домой.
Чтобы решить эту проблему, депутаты Ростовской области хотят обратиться к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину для реконструкции и расширения трассы. В частности, речь идет об участках рядом с Шахтами и Каменском-Шахтинским, так как заторы появляются уже на въезде в регион.
Парламентарии уверены, что главной областной трассе требуется полная реконструкция с увеличением количества полос, чтобы обеспечить высокую пропускную способность дороги, которая связывает центральную часть России с новыми регионами. Эксперты рассказали, что нагрузка на М-4 «Дон» в области в два раза превышает допустимые показатели, которые учитывали при разработке проекта автомагистрали.
Да и сам Автодор сообщал, что платные участки на М-4 «Дон» от Москвы до Черноморского побережья стали лидерами по интенсивности движения в 2022 году. О снижении количества трафика в этом году говорить не приходится.
Еще свежи в памяти последствия гигантского 100-километрового затора, который произошел в конце марта. Сотни автомобилей оказались в дорожной ловушке, а водителям пришлось ночевать в своих автомобилях.
Проблемы с пробками есть и на других дорогах, просто М-4 «Дон» у всех на слуху и поэтому о ней чаще всего и говорят. К примеру, президент России Владимир Путин обратил внимание на заторы на КПП между Ростовской областью и ЛНР и потребовал их устранить в срочном порядке. Также глава государства высказался о качестве дорог рядом с КПП. Он заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», так как дороги узкие, а их полотно оставляет желать лучшего.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказывал о работе по внедрению системы «Умный город» и закупке соответствующего оборудования, что позволит улучшить транспортную обстановку. По его словам, если правильно распределить дорожные потоки и светофоры, то как минимум на 50% сократятся пробки.
Улучшить транспортную ситуацию в донской столице может и строительство обхода Аксая, который должны открыть в июне. Для водителей предусмотрели шесть полос для движения, три дорожные развязки, восемь путепроводов и пять мостов. Губернатор Василий Голубев рассказывал, что необходимо, чтобы в Ростов не заезжал транзитный транспорт, следующий по трассе М-4 «Дон» с севера на юг и обратно.
Что касается трассы М-4 «Дон», то в «Автодоре» пообещали, что в летний период ограничивать движения из-за ремонта на трассе не будут, несмотря на то, что в регионе предстоит отремонтировать 69 километров дорожного полотна. Поэтому пробок должно быть меньше.
Чтобы водителям избежать пробок на дорогах, рекомендуется принять во внимание следующие советы:
Следует заранее изучить маршрут и выбрать оптимальное время для поездки. Может быть полезным использование приложений или навигационных систем, которые предоставляют информацию о текущем состоянии дорожного движения и прокладывают оптимальный маршрут;
Рекомендуется избегать путешествий в часы пик, когда дороги наиболее загружены. Если это возможно, водитель может планировать свои поездки вне пикового времени, чтобы избежать долгих пробок;
Водитель может изучить альтернативные пути и обходные дороги, которые помогут избежать пробок на основных магистралях. Иногда незначительные объезды могут сэкономить время и уменьшить вероятность попадания в пробку.
Нужно следить за новостями о дорожном движении и возможных проблемах на дорогах. СМИ рассказывают о ремонтах, авариях или других событиях, которые могут повлиять на движение;
В некоторых случаях использование общественного транспорта может быть более эффективным способом избежать пробок.