Проблемы с пробками есть и на других дорогах, просто М-4 «Дон» у всех на слуху и поэтому о ней чаще всего и говорят. К примеру, президент России Владимир Путин обратил внимание на заторы на КПП между Ростовской областью и ЛНР и потребовал их устранить в срочном порядке. Также глава государства высказался о качестве дорог рядом с КПП. Он заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», так как дороги узкие, а их полотно оставляет желать лучшего.