Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Речь идет о туристско-рекреационном кластере «Приазовье», который хотят создать на 19 земельных участках. Утвердить внесение изменений должна городская Дума.
«Уже подготовлен проект внесения изменений в генеральный план города. Необходимо получить положительное согласование в Минэкономразвития», — рассказали «РБК» в мэрии.
Ранее появилась информация, что в этот проект хотят вложить два миллиарда рублей. Комплекс будет находиться на побережье Таганрогского залива. Здесь построят гостиницы, конгресс-центры и кафе.