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Изменения генплана Таганрога для нового туристического кластера утвердят в 2023 году

7 июня 2023, 10:49
Фото: Anna Astahova/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Изменения генплана Таганрога для нового туристического кластера утвердят в 2023 году
В Таганроге до конца года планируется утвердить изменения в генплане города для создания туристического кластера, сообщили в городской администрации.

Речь идет о туристско-рекреационном кластере «Приазовье», который хотят создать на 19 земельных участках. Утвердить внесение изменений должна городская Дума.

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«Уже подготовлен проект внесения изменений в генеральный план города. Необходимо получить положительное согласование в Минэкономразвития», — рассказали «РБК» в мэрии.

Ранее появилась информация, что в этот проект хотят вложить два миллиарда рублей. Комплекс будет находиться на побережье Таганрогского залива. Здесь построят гостиницы, конгресс-центры и кафе.

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