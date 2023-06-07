Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Власти Ростова решили привести в порядок внутриквартальные проезды, а также проезды, соединяющие улицы местного значения с магистралями районного значения.
На восстановительные работы власти выделили 80,5 миллионов рублей. Отремонтировать планируют 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Выполнятся будет как ямочный ремонт, так и на всю ширину проезда.
Ремонтные работы уже начались в Ворошиловском, Железнодорожном и Ленинском районах. В других муниципалитетах пока заключаются контракты с подрядчиками.
Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростовской области самые адские пробки и решат ли эту проблему.