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Published Сегодня, 17:05

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На ремонт внутриквартальных проездов в Ростове потратят 80,5 миллионов рублей

7 июня 2023, 17:05
Фото: 1MI
В Ростове на ремонт внутриквартальных проездов выделили 80,5 миллионов рублей
В Ростове на ремонт внутриквартальных проездов выделили 80,5 миллионов рублей, сообщили в администрации города.

Власти Ростова решили привести в порядок внутриквартальные проезды, а также проезды, соединяющие улицы местного значения с магистралями районного значения.

На восстановительные работы власти выделили 80,5 миллионов рублей. Отремонтировать планируют 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Выполнятся будет как ямочный ремонт, так и на всю ширину проезда.

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Ремонтные работы уже начались в Ворошиловском, Железнодорожном и Ленинском районах. В других муниципалитетах пока заключаются контракты с подрядчиками.

Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростовской области самые адские пробки и решат ли эту проблему.

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