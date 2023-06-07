Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
10 сентября 2023 года в России состоится единый день голосования. В этом году выборы в Ростовской области пройдут в обычном формате, без применения дистанционного электронного голосования. Решение об этом принял ЦИК. Формат опробуют в других субъектах страны.
Дистанционное голосование предполагает участие в выборах, не выходя из дома. Власти гарантируют конфиденциальность системы. Чтобы проголосовать удаленно, гражданину требуется подать заявление на сайте госуслуг.
Ростовская область была одним из первых регионов, в котором опробовали дистанционное электронное голосование. В 2021 году в регионе таким образом выбрали депутатов Госдумы. В 2022 году от применения формата отказались.