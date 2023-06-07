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На выборах в Ростовской области откажутся от электронного голосования в 2023 году

7 июня 2023, 11:55
Фото: 1MI
Стало известно, проведут ли в Ростовской области электронное голосование в этом году
Ростовская область в этом году не вошла с список регионов, где состоится дистанционное электронное голосование, сообщили в ЦИК.

10 сентября 2023 года в России состоится единый день голосования. В этом году выборы в Ростовской области пройдут в обычном формате, без применения дистанционного электронного голосования. Решение об этом принял ЦИК. Формат опробуют в других субъектах страны.

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Дистанционное голосование предполагает участие в выборах, не выходя из дома. Власти гарантируют конфиденциальность системы. Чтобы проголосовать удаленно, гражданину требуется подать заявление на сайте госуслуг.

Ростовская область была одним из первых регионов, в котором опробовали дистанционное электронное голосование. В 2021 году в регионе таким образом выбрали депутатов Госдумы. В 2022 году от применения формата отказались.

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#Выборы в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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