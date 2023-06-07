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Posted 7 июня 2023, 10:45

Published 7 июня 2023, 10:45

Modified 7 июня 2023, 10:47

Updated 7 июня 2023, 10:47

Обломки взорванного бронепоезда нашли в Ростовской области

7 июня 2023, 10:45
В Ростовской области обнаружили обломки бронепоезда со времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Ростов Сегодня».

По информации канала, во время раскопок обнаружили металлические обломки. Они могут принадлежать взорванному во время ВОВ бронепоезду.

Известно, что находка оказалась недалеко от Таганрога.

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«Это части бронепоезда, взорванного немецкой авиацией при обороне Таганрога в октябре 1941 года. Обнаружить находку удалось благодаря местному жителю», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь этим вопросом будут заниматься историки.

Ранее археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова.

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