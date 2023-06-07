Обломки взорванного бронепоезда нашли в Ростовской области

Posted 7 июня 2023, 10:45
Published 7 июня 2023, 10:45
Modified 7 июня 2023, 10:47
Updated 7 июня 2023, 10:47
По информации канала, во время раскопок обнаружили металлические обломки. Они могут принадлежать взорванному во время ВОВ бронепоезду.
Известно, что находка оказалась недалеко от Таганрога.
«Это части бронепоезда, взорванного немецкой авиацией при обороне Таганрога в октябре 1941 года. Обнаружить находку удалось благодаря местному жителю», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь этим вопросом будут заниматься историки.
Ранее археологи нашли клад с дореволюционными монетами в центре Ростова.