Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По словам собеседника, минувшие дожди и трагедия на Гребном канале показали, что любые нарушения недопустимы. Их нужно вовремя устранять.
«А на улице Башкирской в Ростове уже третий год стоят сухие деревья, угрожая жизни людей. Здесь играют дети, вечерами на лавочках отдыхают пенсионеры», — отмечает Владислав Махмудов.
По словам общественника, местные жители обращались письменно в управляющую компанию с просьбой спилить сухие деревья. Однако им велели ждать, когда придет дендролог. Дескать, без такого специалиста спиливать сухие деревья нельзя — можно нарваться на штраф.
Зато вместо спила сухих деревьев — им побелили низ.
«Ситуация крайне опасная. Возле одного из домов сухое дерево завалилось и стоит под углом 45 градусов. Его огородили лентой, предупреждая об опасности, правда, лента уже оборвалась. Дети и взрослые вынуждены обходить этот опасный участок», — отмечает общественник.
Активист подчеркивает, что прежде это были жизнеспособные деревья с пышной кроной. Но когда прорвало теплотрассу, видимо, кипяток повредил корни.
«Тогда теплотрассу засыпали, деревья пообещали спилить. Но обещания не выполнены до сих пор», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ради строительства на земельном участке возле жилого дома на Каширской, срубили почти сотню крупных деревьев. Сегодня строительство остановлена. А вместо излюбленной рощи, высаженной более полувека назад, местные жители наблюдают местами поломанный забор и брошенную стройку.