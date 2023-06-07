Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Основные праздничные мероприятия 24 июня пройдут в Ростове, Таганроге и Шахтах. Главной площадкой станет парк «Левобережный» в донской столице, где с 13 до 22 часов организуют ряд активностей. А вечером запланирована концертная программа.
Всего для посетителей подготовят несколько площадок, среди них будет открытая зона для спортивных игр. Запланирована также серия мастер-классов, в том числе по росписи дисков, плетению венков на голову и кастомизации одежды.
Для местных жителей разыграют подарки, они смогут поиграть в настольные игры и отправить открытку в любой уголок страны.
Напомним, что первый праздник в честь реки Дон отметили 20 мая в Ростовской области.