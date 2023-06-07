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Основные мероприятия в День молодежи пройдут в Ростове, Таганроге и в Шахтах

7 июня 2023, 11:55
Фото: donland.ru
Основные мероприятия в День молодежи пройдут в Ростове, Таганроге и в Шахтах
В трех городах Ростовской области организуют посвященные Дню молодежи мероприятия, сообщили в правительстве региона.

Основные праздничные мероприятия 24 июня пройдут в Ростове, Таганроге и Шахтах. Главной площадкой станет парк «Левобережный» в донской столице, где с 13 до 22 часов организуют ряд активностей. А вечером запланирована концертная программа.

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Всего для посетителей подготовят несколько площадок, среди них будет открытая зона для спортивных игр. Запланирована также серия мастер-классов, в том числе по росписи дисков, плетению венков на голову и кастомизации одежды.

Для местных жителей разыграют подарки, они смогут поиграть в настольные игры и отправить открытку в любой уголок страны.

Напомним, что первый праздник в честь реки Дон отметили 20 мая в Ростовской области.

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