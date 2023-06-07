Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Жители Западного жилого массива остаются без горячей воды с 14 мая. Сегодня водоснабжение должны были восстановить. Однако коммунальщики посетовали, что во время опрессовки нашли новые прорывы. Устранять их они будут еще почти неделю — до 12 июня.
Работы в основном ведутся в Советском районе Ростова. Коснется ли увеличение сроков ожидания горячей воды центра города, пока не ясно.
Ранее ростовский выживальщик Тимур Фаткулин раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды.