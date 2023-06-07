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Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю

7 июня 2023, 14:10
Фото: matt forfar/unsplash.com
Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю
В Ростове на Западном продлили срок отключения горячей воды еще на неделю, о причинах ситуации рассказали в «РТС».

Жители Западного жилого массива остаются без горячей воды с 14 мая. Сегодня водоснабжение должны были восстановить. Однако коммунальщики посетовали, что во время опрессовки нашли новые прорывы. Устранять их они будут еще почти неделю — до 12 июня.

Большая часть Ростова-на-Дону с 13 и по 19 июня останется без горячей воды
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Работы в основном ведутся в Советском районе Ростова. Коснется ли увеличение сроков ожидания горячей воды центра города, пока не ясно.

Ранее ростовский выживальщик Тимур Фаткулин раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды.

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