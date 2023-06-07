Жители Западного жилого массива остаются без горячей воды с 14 мая. Сегодня водоснабжение должны были восстановить. Однако коммунальщики посетовали, что во время опрессовки нашли новые прорывы. Устранять их они будут еще почти неделю — до 12 июня.