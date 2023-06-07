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Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге

7 июня 2023, 13:57
Фото: mil.ru
Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге
Официальных ответов на вопросы о том, что это за беспилотник, как он упал на пустыре, не поступало. Поэтому можно только предполагать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что 3 июня на пустыре в Таганроге упал беспилотник. Это подтвердили местные власти, подчеркнув, что беспилотник потерял управление.

Политолог разъясняет, что беспилотник могли сбить как средствами радиоэлектронной системы, так и силами ПВО.

«Но, судя по тому, что сообщается о потере управления, то, вероятнее всего, беспилотник „уронили“ средствами радиоэлектронной борьбы», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Собеседник добавляет, что каким именно был беспилотник, был он начинен взрывчаткой или это был разведывательный дрон — официальных разъяснений не поступало.

«Вопрос о том, откуда он был запущен, тоже остается без ответа. Его могли запустить и с украинской территории, и диверсионные группы или отдельные граждане с территории России», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что полиция ищет «Тойоту» с номерами Белгорода, с которой на Западном в Ростове запустили беспилотник.

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