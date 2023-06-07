Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Напомним, что 3 июня на пустыре в Таганроге упал беспилотник. Это подтвердили местные власти, подчеркнув, что беспилотник потерял управление.
Политолог разъясняет, что беспилотник могли сбить как средствами радиоэлектронной системы, так и силами ПВО.
«Но, судя по тому, что сообщается о потере управления, то, вероятнее всего, беспилотник „уронили“ средствами радиоэлектронной борьбы», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник добавляет, что каким именно был беспилотник, был он начинен взрывчаткой или это был разведывательный дрон — официальных разъяснений не поступало.
«Вопрос о том, откуда он был запущен, тоже остается без ответа. Его могли запустить и с украинской территории, и диверсионные группы или отдельные граждане с территории России», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что полиция ищет «Тойоту» с номерами Белгорода, с которой на Западном в Ростове запустили беспилотник.