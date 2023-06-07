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Преимущества перехода с лицензии 1С ПРОФ на КОРП

7 июня 2023, 13:09
Фото: 1MI
Программный комплекс 1С представляет собой мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который позволяет организациям разных масштабов повысить эффективность своей деятельности.

В современных условиях предложения ведущего российского разработчика завоевали популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Удобные, функциональные и всегда актуальные продукты максимально ориентированы на потребности пользователей. Программа позволяет учесть все нюансы налогообложения и работать в соответствии с законодательными нормативами. В зависимости от потребностей конкретной компании есть возможность выбора между несколькими версиями продукта: базовой, профессиональной и корпоративной.

В то время как стандартный вариант строго ориентирован на потребности малого бизнеса или частных пользователей, расширенные версии продукта дают возможность вести учет деятельности в более сложных условиях.

Разберемся с основными принципами подбора конкретной лицензии, а также рассмотрим варианты, когда может потребоваться переход с 1С ПРОФ на 1С КОРП.

Вкратце о преимуществах апгрейда лицензий

Переход на более продвинутую версию программного продукта — это всегда расширение возможностей для компании или предприятия. Сменить пакет ПРОФ на КОРП актуально с учетом:

  • Увеличения функционала. Дополнительные модули и возможности позволяют улучшить управление бизнесом, без проблем и лишних усилий оптимизировать даже самые сложные бизнес-процессы.
  • Гибкости и масштабируемости. 1С КОРП позволяет успешно адаптироваться к изменениям рынка и расширяться без ограничений. В конечном итоге это способствует повышению конкурентоспособности и росту прибыли предприятия.

Все преимущества апгрейда лицензий напрямую связаны с конечной стоимостью продукта. Поэтому при принятии решения о переходе важно учесть конкретные нюансы каждой версии и определить реальные потребности компании.

1С ПРОФ — суть и специфика продукта

Лицензия ПРОФ — второе по уровню наполнения предложение от разработчика 1С после базового варианта. В этой версии сохраняются все преимущества стандартного решения, такие как:

  • ведение операций по учету финансов;
  • контроль запасов;
  • начисление налогов;
  • управление производством и продажами;
  • фиксация и хранение ведомостей о товарах, услугах и материалах.

Так же, как в базовом варианте, лицензия ПРОФ гарантирует полную автоматизацию, поддержку, своевременное обновление законодательства и оперативность работы.

Кроме основных функций, в профессиональной версии становятся доступными:

  • одновременная работа с программным комплексом нескольких пользователей;
  • настройки согласно специфике работы компании и ее потребностям в конкретный момент времени;
  • защита с помощью программных или аппаратных ключей.

Эта версия программного продукта идеально подходит для небольших организаций и бизнеса среднего масштаба.

1С КОРП — самое продвинутое предложение в линейке

1С КОРП — это максимально расширенная версия программы 1С, которая предоставляет дополнительные модули и возможности для автоматизации бизнес-процессов предприятия. В дополнение к функциям 1С ПРОФ, вариант КОРП обладает такими возможностями:

  • Управление проектами. Система позволяет планировать, контролировать и анализировать проекты, определять их бюджеты, ресурсы и сроки выполнения.
  • Управление взаимоотношениями с клиентами. Корпоративная версия предоставляет инструменты для организации работы с клиентами. В их числе учет контактов, управление продажами, обработка запросов и решение проблем клиентов.
  • Управление складским хозяйством. 1С КОРП расширяет возможности управления складскими процессами. Благодаря ей можно оптимизировать запасы, планировать поставки, управлять комплектацией и отгрузкой товаров.
  • Финансовый менеджмент. Продукт предоставляет инструменты для управления финансами предприятия. В числе самых важных аспектов: бюджетирование, финансовый анализ, учет финансовых инвестиций, управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

Чаще всего такой вариант организации работы пользуется спросом среди крупных предприятий, компаний с разветвленной структурой, обособленными филиалами или подразделениями.

Ключевые отличительные черты предложений

В итоге главные различия в двух версиях программы можно выделить касательно таких аспектов:

  • Направленность. ПРОФ-лицензия ориентирована на автоматизацию учета и финансовых операций. КОРП — предназначена для глобальной автоматизации всего комплекса сфер деятельности предприятия.
  • Функциональность. 1С КОРП обладает более широким функционалом и предлагает дополнительные возможности для управления процессами внутри предприятия.
  • Гибкость настроек. Корпоративная версия предлагает больше возможностей для настройки системы под специфические потребности предприятия. Она может быть легко адаптирована к уникальным бизнес-процессам.
  • Интеграция с внешними системами. КОРП-версия 1С обеспечивает более глубокую интеграцию. С ее помощью легче настроить взаимосвязь с CRM, e-commerсеплатформами или системами управления складом.
  • Масштабируемость. Эффективное и бесперебойное управление с КОРП-лицензией можно осуществлять непосредственно в ходе расширения предприятия.

Кому и для чего будет актуальным апгрейд версий 1С?

Переход между двумя версиями может потребоваться компаниям в таких ситуациях:

  • рост численности персонала;
  • расширение сферы деятельности;
  • изменение структуры предприятия;
  • повышение требований к аналитике и отчетности;
  • необходимость интеграции с внешними системами;
  • специфические требования со стороны регуляторных органов;
  • изменения законодательных норм, связанных со сферой деятельности компании;
  • потребность в улучшении клиентского опыта.

Апгрейд лицензии — это всегда про рост, развитие и инновации. Переход на новую версию программы становится стратегическим шагом для улучшения бизнес-деятельности, достижения новых высот и увеличения прибыли предприятия.

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