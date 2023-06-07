Преимущества перехода с лицензии 1С ПРОФ на КОРП

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В современных условиях предложения ведущего российского разработчика завоевали популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Удобные, функциональные и всегда актуальные продукты максимально ориентированы на потребности пользователей. Программа позволяет учесть все нюансы налогообложения и работать в соответствии с законодательными нормативами. В зависимости от потребностей конкретной компании есть возможность выбора между несколькими версиями продукта: базовой, профессиональной и корпоративной.
В то время как стандартный вариант строго ориентирован на потребности малого бизнеса или частных пользователей, расширенные версии продукта дают возможность вести учет деятельности в более сложных условиях.
Разберемся с основными принципами подбора конкретной лицензии, а также рассмотрим варианты, когда может потребоваться переход с 1С ПРОФ на 1С КОРП.
Переход на более продвинутую версию программного продукта — это всегда расширение возможностей для компании или предприятия. Сменить пакет ПРОФ на КОРП актуально с учетом:
Все преимущества апгрейда лицензий напрямую связаны с конечной стоимостью продукта. Поэтому при принятии решения о переходе важно учесть конкретные нюансы каждой версии и определить реальные потребности компании.
Лицензия ПРОФ — второе по уровню наполнения предложение от разработчика 1С после базового варианта. В этой версии сохраняются все преимущества стандартного решения, такие как:
Так же, как в базовом варианте, лицензия ПРОФ гарантирует полную автоматизацию, поддержку, своевременное обновление законодательства и оперативность работы.
Кроме основных функций, в профессиональной версии становятся доступными:
Эта версия программного продукта идеально подходит для небольших организаций и бизнеса среднего масштаба.
1С КОРП — это максимально расширенная версия программы 1С, которая предоставляет дополнительные модули и возможности для автоматизации бизнес-процессов предприятия. В дополнение к функциям 1С ПРОФ, вариант КОРП обладает такими возможностями:
Чаще всего такой вариант организации работы пользуется спросом среди крупных предприятий, компаний с разветвленной структурой, обособленными филиалами или подразделениями.
В итоге главные различия в двух версиях программы можно выделить касательно таких аспектов:
Переход между двумя версиями может потребоваться компаниям в таких ситуациях:
Апгрейд лицензии — это всегда про рост, развитие и инновации. Переход на новую версию программы становится стратегическим шагом для улучшения бизнес-деятельности, достижения новых высот и увеличения прибыли предприятия.
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