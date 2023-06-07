Преимущества перехода с лицензии 1С ПРОФ на КОРП

Удобные, функциональные и всегда актуальные продукты максимально ориентированы на потребности пользователей. Программа позволяет учесть все нюансы налогообложения и работать в соответствии с законодательными нормативами. В зависимости от потребностей конкретной компании есть возможность выбора между несколькими версиями продукта: базовой, профессиональной и корпоративной.