Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
По информации «Известий», соответствующее обращение депутаты направили в Генпрокуратуру и правительство.
«В документе говорится, что большое количество компаний в этой сфере работают с нарушениями. А поэтапность внедрения маркировки привела к неполному контролю всех участников рынка», — пишет издание.
Отмечается, что депутаты предлагают принять более жесткие меры в отношении производителей алкоголя. Причиной инициативы стала массовая гибель людей после отравления напитком «Мистер Сидр».
Ранее медик рассказал, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем.