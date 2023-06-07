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Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей

7 июня 2023, 05:55
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, предлагают провести внеплановые проверки производителей алкогольных напитков, пишут СМИ.

По информации «Известий», соответствующее обращение депутаты направили в Генпрокуратуру и правительство.

«В документе говорится, что большое количество компаний в этой сфере работают с нарушениями. А поэтапность внедрения маркировки привела к неполному контролю всех участников рынка», — пишет издание.

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Отмечается, что депутаты предлагают принять более жесткие меры в отношении производителей алкоголя. Причиной инициативы стала массовая гибель людей после отравления напитком «Мистер Сидр».

Ранее медик рассказал, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Гибель человека#Происшествие#18+#Пивной бизнес#Производители алкоголя
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