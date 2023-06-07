Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Жители Ростова обратили внимание на резкий рост цен на репчатый лук. В сервисах онлайн-доставки его стоимость достигает 110 рублей за килограмм, в крупных гипермаркетах — около 90 рублей, стоимость на рынках разнится от 70 до 120 рублей за килограмм.
Рост цен на лук, вероятно, вызван проблемами с поставками и неурожаем в регионах-поставщиках.
Напомним, рекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш.
Ранее химик Илья Мастыгин объяснил, какими фруктами травят ростовчан на рынках.