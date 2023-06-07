Жители Ростова обратили внимание на резкий рост цен на репчатый лук. В сервисах онлайн-доставки его стоимость достигает 110 рублей за килограмм, в крупных гипермаркетах — около 90 рублей, стоимость на рынках разнится от 70 до 120 рублей за килограмм.