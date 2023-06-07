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Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм

7 июня 2023, 15:56
Фото: 1MI
В Ростове резко подскочили цены на репчатый лук
В Ростове резко подскочили цены на репчатый лук, за его килограмм предлагают отдать порядка 100 рублей.

Жители Ростова обратили внимание на резкий рост цен на репчатый лук. В сервисах онлайн-доставки его стоимость достигает 110 рублей за килограмм, в крупных гипермаркетах — около 90 рублей, стоимость на рынках разнится от 70 до 120 рублей за килограмм.

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Рост цен на лук, вероятно, вызван проблемами с поставками и неурожаем в регионах-поставщиках.

Напомним, рекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш.

Ранее химик Илья Мастыгин объяснил, какими фруктами травят ростовчан на рынках.

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