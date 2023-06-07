Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Неизвестный подросток разгуливал по улице Думенко в Ростове с пневматическим пистолетом. Оружие молодой человек никак не прятал, а просто нес в одной руке, придерживая за курок. Горожане попросили знакомых парня провести с ним беседу и объяснить, что холодное оружие может напугать не только детей, но даже взрослых.
«Понты до хорошего не доведут», «Надо сразу вызывать полицию», — пишут другие пользователи соцсетей.
Ранее в Ростовской области задержали неадекватного мужчину, размахивавшего муляжом АК-47.