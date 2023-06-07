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Ростовчан возмутил подросток, разгуливающий среди детей с пневматическим пистолетом

7 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI
Ростовчан возмутил подросток, разгуливающий среди детей с пневматическим пистолетом
Жителей Ростова возмутил подросток, разгуливающий с пневматическим пистолетом среди детей и взрослых, об этом они написали в соцсетях.

Неизвестный подросток разгуливал по улице Думенко в Ростове с пневматическим пистолетом. Оружие молодой человек никак не прятал, а просто нес в одной руке, придерживая за курок. Горожане попросили знакомых парня провести с ним беседу и объяснить, что холодное оружие может напугать не только детей, но даже взрослых.

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Фото: ТГ канал etorostov

«Понты до хорошего не доведут», «Надо сразу вызывать полицию», — пишут другие пользователи соцсетей.

Ранее в Ростовской области задержали неадекватного мужчину, размахивавшего муляжом АК-47.

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