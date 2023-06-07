Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В среду и четверг в городе будет облачно с максимальной температурой 26 градусов. В пятницу может потеплеть до 28 градусов, осадков не ожидается.
В субботу в Ростове начнутся дожди, которые будут продолжаться и в воскресенье. Ветер усилится до пяти метров в секунду, а температура составит около 28 градусов.
Осадки прекратятся в понедельник, но температура упадет до 22 градусов. Такие же погодные условия ожидаются и во вторник.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.