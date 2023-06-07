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Ростовчанам рассказали, когда начнутся дожди в июне

7 июня 2023, 05:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на выходных, 10 и 11 июня, может вернуться дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В среду и четверг в городе будет облачно с максимальной температурой 26 градусов. В пятницу может потеплеть до 28 градусов, осадков не ожидается.

В субботу в Ростове начнутся дожди, которые будут продолжаться и в воскресенье. Ветер усилится до пяти метров в секунду, а температура составит около 28 градусов.

В Ростовскую область в конце недели снова вернутся дожди с 10 июня
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Осадки прекратятся в понедельник, но температура упадет до 22 градусов. Такие же погодные условия ожидаются и во вторник.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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